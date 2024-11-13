Latin GRAMMY 2024: Emilia está nominada en la categoría Mejor Álbum Vocal Pop

Video Latin GRAMMY 2024 Ensayos día 2: Carin León, Carlos Vives, Juan Luis Guerra y más se preparan para la gran noche

Emilia, la cantante y compositora argentina, está nominada por primera ocasión a los Latin GRAMMY 2024 y lo hace en la categoría Mejor Álbum Vocal Pop por su producción ‘.MP3’, el cual es su segundo trabajo de estudio.

Además de Emilia, los otros artistas que participan en esta categoría son Caloncho por ‘Tofu’, Luis Fonsi por ‘El Viaje’, Mau y Ricky por ‘Hotel Caracas’, Kali Uchis por ‘Orquídeas’ y Nicole Zignago por ‘Escrita’.

Latin GRAMMY 2024: ¿cuándo son y a qué hora?



El jueves 14 de noviembre a las 7P/6C será esta celebración en el Kaseya Center de Miami, Florida. Ese día conoceremos a los ganadores de las 58 categorías que este año conforman la lista de artistas nominados .

Latin GRAMMY 2024: Roselyn Sánchez será la conductora



Por séptima ocasión la actriz y bailarina, será host de esta celebración y con ello queda demostrado que Roselyn Sánchez es una de las figuras con más tradición dentro de la historia del Latin GRAMMY.

También habrá un gran elenco de presentadores , de talla mundial, como Alejandro Sanz, Gloria Estefan, Chiquis, Juanes, entre otras figuras.

Premios Latin GRAMMY 2024: ¿qué artistas cantarán?



Emilia es una de las artistas que debutará en este imponente escenario. Además de ella, más de 30 artistas están confirmados para actuar en la ceremonia en el Kaseya Center.

El público verá el regreso a este evento de Alejandro Fernández, Luis Fonsi, David Bisbal, Pitbull, por mencionar a algunos. Cantantes como Ángela Aguilar, Myke Towers, Anitta, Becky G, Carlos Rivera, Leonel García, Reik, también estarán presentes.

Los Latin GRAMMY 2024 tendrán por primera vez como invitados a Jon Bon Jovi y el exitoso Joe Jonas, mientras que otros como Danny Ocean, Grupo Frontera, Kali Uchis, Elena Rose, Ela Taubert, Quevedo y más, también debutarán como performers en esta fiesta.

¿Cómo ver en vivo, gratis, los premios Latin GRAMMY?



-A partir de las 7P/6C sintoniza la señal de Univision, UNIMÁS o Galavisión, pues tendrán la transmisión de Noche de Estrellas, con toda la alfombra roja, y una hora después, a las 8P/7C iniciará la entrega de premios.

-La plataforma ViX se suma a este evento y lo hará de dos formas: la transmisión gratuita de Noche de Estrellas mientras la edición 25 de la entrega del Latin GRAMMY solo estará disponible para los suscriptores de su servicio Premium.