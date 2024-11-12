TV SHOWS
Latin GRAMMY

Latin GRAMMY 2024: Álvaro Díaz está nominado en la categoría Mejor Álbum de Música Urbana

El rapero puertorriqueño está nominado en dos categorías del Latin GRAMMY 2024 y una de ellas es Mejor Álbum de Música Urbana por su producción ‘Sayonara’. No te pierdas la transmisión en vivo completa de la entrega de premios el jueves 14 de noviembre por Univision, UNIMÁS, Galavisión y ViX, a partir de las 7P/6C.

Por:
Univision

Álvaro Díaz vive un gran año en su carrera y sus dos nominaciones al Latin GRAMMY son prueba de ello. Será el jueves 14 de noviembre cuando sabremos si el rapero se lleva uno de estos premios a casa gracias a la fiesta que Univision, UNIMÁS, Galavisión y ViX transmitirán en vivo desde Miami.

En ese evento además se premiará a las 58 categorías que integran este año la lista de nominados.

Nominaciones de Álvaro Díaz a los GRAMMY latinos


En la categoría de Mejor Álbum de Música Urbana el cantante Álvaro Díaz y su trabajo ‘Sayonara’ están nominados junto a figuras como Bad Bunny y ‘Nadie Sabe Lo Que Va a Pasar Mañana’, Eladio Carrión por ‘Sol María’; Feid con ‘Ferxxocalipsis’, Karol G y su álbum ‘Mañana Será Bonito’ y el cantante Trueno y su producción ‘El Último Baile’.

La segunda nominación de Álvaro Díaz es a Mejor Interpretación Reggaetón con el tema ‘Byak’ a lado de Rauw Alejandro. En esa categoría también figuran ‘Perro Negro’ de Bad Bunny Ft. Feid; ‘Un Preview’, de Bad Bunny: ‘Triple S’, de J Balvin Ft. Jowell, Randy & De La Ghetto; ‘Qlona’, de Karol G y P eso Pluma y ‘Labios Mordidos’ de Kali Uchis Ft. Karol G.

