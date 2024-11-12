Latin GRAMMY 2024: Álvaro Díaz está nominado en la categoría Mejor Álbum de Música Urbana

Álvaro Díaz vive un gran año en su carrera y sus dos nominaciones al Latin GRAMMY son prueba de ello. Será el jueves 14 de noviembre cuando sabremos si el rapero se lleva uno de estos premios a casa gracias a la fiesta que Univision, UNIMÁS, Galavisión y ViX transmitirán en vivo desde Miami.

En ese evento además se premiará a las 58 categorías que integran este año la lista de nominados .

Nominaciones de Álvaro Díaz a los GRAMMY latinos



En la categoría de Mejor Álbum de Música Urbana el cantante Álvaro Díaz y su trabajo ‘Sayonara’ están nominados junto a figuras como Bad Bunny y ‘Nadie Sabe Lo Que Va a Pasar Mañana’, Eladio Carrión por ‘Sol María’; Feid con ‘Ferxxocalipsis’, Karol G y su álbum ‘Mañana Será Bonito’ y el cantante Trueno y su producción ‘El Último Baile’.

La segunda nominación de Álvaro Díaz es a Mejor Interpretación Reggaetón con el tema ‘Byak’ a lado de Rauw Alejandro. En esa categoría también figuran ‘Perro Negro’ de Bad Bunny Ft. Feid; ‘Un Preview’, de Bad Bunny: ‘Triple S’, de J Balvin Ft. Jowell, Randy & De La Ghetto; ‘Qlona’, de Karol G y P eso Pluma y ‘Labios Mordidos’ de Kali Uchis Ft. Karol G.

Latin GRAMMY 2024: ¿qué artistas cantarán en la entrega de premios?



Álvaro Díaz es uno de los artistas confirmados para actuar en la celebración que tendrá lugar en el Kaseya Center de Miami, Florida. El puertorriqueño debutará en este escenario, al igual que figuras como Danny Ocean, Ela Taubert Elena Rose, Grupo Frontera, Kali Uchis, Quevedo, entre otros.

Esta fiesta de la música latina verá el regreso de invitados que habían estado ausentes como Alejandro Fernández, Luis Fonsi, David Bisbal, Pitbull, entre otros.

Además, talentos como Ángela Aguilar, Anitta, Becky G, Carlos Rivera, Reik, Leonel García y más, también serán parte de la celebración, sin olvidar al gran Carlos Vives, quien es reconocido como Persona del Año 2024 .

Latin GRAMMY 2024: Roselyn Sánchez será la conductora y Pepe Aguilar figura como uno de los presentadores

Roselyn Sánchez estará al frente del festejo de los Latin GRAMMY 2024 como la conductora de la ceremonia. Será la séptima vez que la también actriz tenga un rol tan importante.

Alejandro Sanz, Andy García, Chiquis, Gloria Estefan, Goyo, Juanes, Julieta Venegas, Mon Laferte, Nathy Peluso, Pepe Aguilar y Rauw Alejandro serán las estrellas encargadas de presentar los premios, los números musicales y otras grandes sorpresas.

¿Cómo ver en vivo los Latin GRAMMY 2024 en Estados Unidos?



Televisión abierta, streaming, web, son algunas de las formas que tendrás para ver esta celebración que festeja 25 ediciones.

Por Univision, UNIMÁS, Galavisión y ViX iniciarán la transmisión a las 7P/6C del especial Noche de Estrellas con toda la información e imágenes exclusivas de la alfombra roja. No te pierdas este momento pues los invitados presumirán sus mejores ‘outfits’. A las 8P/7C arrancará la gran fiesta.



En la plataforma ViX podrás seguir también este evento, solo considera que Noche de Estrellas estará disponible gratis y la entrega de premios estará restringida para los suscriptores del servicio Premium.

La página oficial Univision.com/shows/latin-grammy tendrá disponible un Liveblog muy completo con el minuto a minuto de los preparativos, fotos y videos exclusivos, no te lo pierdas.