Latin GRAMMY 2024: Alejandro Fernández está nominado a Mejor Álbum de Música Ranchera Mariachi

Alejandro Fernández celebra su nominación al Latin GRAMMY 2024 en la categoría Mejor Álbum de Música Ranchera Mariachi por su material ‘Te Llevo en la Sangre’, pero también que será parte de esta fiesta cantando uno de sus más recientes éxitos.

El jueves 14 de noviembre el Kaseya Center de Miami, Florida, recibirá a este magno evento en el que se reconocerá a las 58 categorías que integran la lista de artistas nominados este año. Conoceremos a los ganadores, pero también seremos testigos de una noche llena de música.

Latin GRAMMY 2024: otros nominados a Mejor Álbum de Música Ranchera Mariachi



‘El Potrillo’ está nominado en la categoría junto a Majo Aguilar y su álbum ‘Mariachi y Tequila (Deluxe)’; Pepe Aguilar, por ‘Que Llueva Tequila’; y Mariachi Sol de México de José Hernández por ‘Romances Eternos’.

El género regional mexicano sigue en apogeo y sus representantes son reconocidos por La Academia Latina de la Grabación.

Latin GRAMMY 2024: Alejandro Fernández cantará en la entrega de premios



Más de 30 artistas desfilarán por el escenario de la entrega de premios. Además de Alejandro Fernández se suman a este cartel Carin León, David Bisbal, Luis Fonsi y Juan Luis Guerra, mientras las cantantes Ela Taubert y Elena Rose debutarán en este escenario. Prepárate para ver el regreso de Pitbull, los grandes performances de Anitta, Becky G, Grupo Frontera, Carlos Rivera y más.

Carlos Vives, homenajeado como Persona del Año 2024 , también tendrá un gran performance y nos hará bailar con su gran vallenato. Otros de los números más esperados serán el de Ángela Aguilar, Reik, The Warning, así como la presentación estelar de la leyenda del rock Jon Bon Jovi, así como el artista pop Joe Jonas.

Premios Latin GRAMMY 2024: ¿cómo ver en vivo y completa la ceremonia de premiación?



Prepárate para ser parte de la edición 25 de los Latin GRAMMY, ya sea de manera física, asistiendo y comprando tus boletos , o desde la comodidad de tu casa o donde estés. Tenemos varias opciones para que seas testigo de la celebración.

Por TV podrás ver, a partir de las 7P/6C, el especial Noche de Estrellas por las señales de Univision, UNIMÁS y Galavisión. Además de la alfombra roja, una hora después a las 8P/7C iniciará la transmisión de la entrega de premios, fiesta que durará tres horas.

Si lo tuyo es lo streaming, entonces ViX es tu opción, pues esta plataforma tendrá para los no suscriptores Noche de Estrellas, mientras que los suscriptores del servicio Premium podrán disfrutar de dicho especial y de la gran fiesta con increíbles actuaciones.

Recuerda, te esperamos este jueves 14 de noviembre por Univision, UNIMÁS, Galavisión y ViX, a partir de las 7P/6C.