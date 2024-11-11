Latin GRAMMY 2024: Natanael Cano está nominado a Mejor Álbum de Música Mexicana Contemporánea

Con apenas 23 años de edad, Natanael Cano puede presumir grandes logros en su carrera. Su nominación en la categoría Mejor Álbum de Música Mexicana Contemporánea de los premios Latin GRAMMY 2024 es prueba de ello.

Esta es la primera nominación que recibe Natanael Cano por parte de La Academia Latina de la Grabación, de hecho, se trata de una categoría nueva de las 58 que en total integran la lista de artistas nominados .

Latin GRAMMY 2024: quiénes están nominados a la nueva categoría Mejor Álbum de Música Mexicana Contemporánea



Junto a Natanael Cano están nominados en la misma categoría el cantante Danny Lux, con su material ‘Evoluxion’; Grupo Frontera, con su producción ‘Jugando a Que no Pasa Nada’; Carin León con ‘Boca Chueca, Vol. 1’; Michelle Maciel por ‘Trastornado’ y Peso Pluma por su álbum ‘Génesis’.

Latin GRAMMY 2024: ¿cuándo son, dónde y a qué hora?



Prepárate para este jueves 14 de noviembre ver esta ceremonia de la música latina. La cita es en el Kaseya Center de Miami, Florida a partir de las 7P/6C.

Premios Latin GRAMMY 2024: qué artistas cantarán en la fiesta



La Academia Latina de la Grabación tiene hasta ahora a más de 30 artistas confirmados para actuar en la ceremonia en el Kaseya Center. Algunos de los performances que destacan son:

-El regreso a este escenario de Alejandro Fernández, Luis Fonsi, David Bisbal y Pitbull, por mencionar a algunos.

-El talento de Ángela Aguilar, Myke Towers, Anitta, Becky G, Carlos Rivera, Leonel García, Reik, quedará de manifiesto.

-Por primera vez tendremos como invitados a la leyenda del rock Jon Bon Jovi y el exitoso Joe Jonas, mientras que otros como Danny Ocean, Grupo Frontera, Kali Uchis, Elena Rose, Ela Taubert, Quevedo y más, debutarán como performers en esta fiesta.

¿Cómo ver en vivo los premios Latin GRAMMY?



-A partir de las 7P/6C sintoniza la señal de Univision, UNIMÁS o Galavisión, pues tendrán la transmisión de Noche de Estrellas, con toda la alfombra roja, y una hora después, a las 8P/7C iniciará la entrega de premios.

- La plataforma de streaming ViX se suma a este evento y lo hará de dos formas: con la transmisión gratuita de Noche de Estrellas y la edición 25 de la entrega del Latin GRAMMY solo estará disponible para los suscriptores de su servicio Premium.

-También puedes seguir el minuto a minuto en nuestro Liveblog que tendremos disponible desde horas antes de la premiación en el sitio oficial Univision.com/shows/latin-grammy donde podrás encontrar fotos, videos e información relacionada con la fiesta.