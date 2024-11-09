Latin GRAMMY 2024: Ángela Aguilar está nominada en la categoría Álbum del Año

La Academia Latina de la Grabación anunció la lista de los nominados para la entrega número 25 de los Latin GRAMMY . Dentro de ese selecto grupo de talentosos artistas aparece Ángela Aguilar.

La intérprete de 'Qué Agonía' buscará llevarse varios de los premios más cotizados de la noche, en categorías que comparte con otras figuras de la música como Camilo, Karol G, Juan Luis Guerra, Mon Laferte, Carín León y Shakira.

Premios Latin GRAMMY 2024: Ángela Aguilar nominada a Álbum del Año

'Bolero' es la producción por la que Ángela Aguilar está nominada a Álbum de Año en la ceremonia de los Latin GRAMMY 2024. En esta misma edición, la hija de Pepe Aguilar también tiene presencia en otra importante categoría.

Junto a su hermano Leonardo Aguilar y Becky G, Ángela Aguilar está presente en la categoría de Mejor Canción Regional Mexicana por el sencillo 'Por El Contrario'.

Latin GRAMMY 2024: Carlos Rivera y Alejandro Fernández, confirmados para la gran fiesta

La ceremonia de los Latin GRAMMY 2024 contará con un desfile de celebridades que tomarán el escenario para cautivar a sus fans.

Alejandro Fernández, Carín León, David Bisbal, Ela Taubert, Elena Rose, Juan Luis Guerra, Luis Fonsi y Carlos Vives fueron los primeros en ser revelados como artistas confirmados a la gran gala.

Otras grandes estrellas que estarán presentes en los Latin GRAMMY 2024 son Anitta, Becky G, Carlos Rivera, Danny Ocean, Emilia, Kali Uchis, Leonel García, Grupo Frontera, Pitbull y Reik.

Latin GRAMMY 2024: Carlos Vives nombrado Persona del Año

Además de ser parte de los artistas confirmados a los Latin GRAMMY 2024, Carlos Vives será nombrado Persona del Año en la ceremonia.

Este reconocimiento se le otorga no solo por sus tres décadas de trayectoria, sus 18 premios Latin GRAMMY y sus dos GRAMMY, sino también por su compromiso constante con iniciativas medioambientales y sociales.

No te pierdas la transmisión completamente en vivo de los premios Latin GRAMMY el próximo jueves 14 de noviembre a partir de las 7P/6C por las señales de Univision y ViX.

Latin GRAMMY 2024: conductores de Noche de estrellas y otros detalles del preshow

El próximo jueves 14 de noviembre a las 7P/6C dará inicio Noche de Estrellas , el programa previo a la ceremonia de los Latin GRAMMY 2024, y podrás verlo a través de la señal de Univision, Galavisión, UNIMÁS y ViX.

Este preshow promete una velada inolvidable, llena de entrevistas a tus artistas favoritos, momentos detrás de cámaras y los mejores looks de la alformbra roja. En esta edición, los conductores de Noche de Estrellas serán Raúl de Molina, Clarissa Molina, Borja Voces y Chiquinquirá Delgado.

Latin GRAMMY 2024: ¿a qué hora son los premios?

La entrega número 25 de los Latin GRAMMY se llevará a cabo el próximo jueves 14 de noviembre en el Kaseya Center de Miami, en Florida. La ceremonia comenzará a las 8P/7C, pero podrás seguir la programación especial de Univision una hora antes.

Es la tercera edición en que la gran fiesta se realizará en la ciudad de Miami y lo hará en el marco de la celebración por los cinco lustros dedicados a reconocer a los máximos exponentes de la música latina.

Latin GRAMMY 2024: ¿cómo ver la transmisión en vivo de la ceremonia?

A partir de las 7P/6C del próximo jueves 14 de noviembre, las señales de Univision, Galavisión y UNIMÁS comenzarán a transmitir en programa previo llamado Noche de Estrellas, en el que verás llegar al gran evento a tus artistas favoritos.

Una hora más tarde, a las 8P/7C, iniciará la entrega de premios y los performances de los artistas invitados. El gran show tendrá una duración de tres horas.