Latin GRAMMY 2024: Ángela Aguilar, Becky G, Myke Towers, Quevedo y más talento juvenil en la celebración

La edición 25 del Latin GRAMMY celebra y honra a sus grandes talentos y también es el escenario donde los nuevos se dan cita y comparten con figuras consagradas. A continuación, conoce a algunos de los artistas juveniles que serán parte de esta fiesta el jueves 14 de noviembre en la transmisión completa en vivo que tendrá Univision, UNIMÁS, Galavisión y ViX, a partir de las 7P/6C.

Univision

Dentro de las muchas sorpresas que tendrá La 25ª Entrega Anual del Latin GRAMMY se encuentra la presencia de jóvenes talentos deseosos de ser parte de esta fiesta, la de La Noche Más Importante de la Música Latina que se celebrará el jueves 14 de noviembre y será transmitida por Univision, UNIMÁS, Galavisión y ViX.

Ese día habrá mucha música y sorpresas, pero también conoceremos a los ganadores de las 58 categorías que conformaron este año su lista de artista nominados.

Latin GRAMMY 2024: ¿a qué hora empiezan los premios y dónde son?


El Kaseya Center de Miami, Florida, es la sede donde se presentará un gran elenco de artistas. La cita es a partir de las 7P/6C para ver la alfombra roja y a las 8P/7C iniciará la entrega de premios. Esta es la tercera ocasión en la que esta fiesta se realiza en esta ciudad.

Latin GRAMMY 2024: talento juvenil que se presentará en el 25 aniversario de los premios


Más de 30 artistas están confirmados para actuar en la fiesta y sobresalen figuras como Alejandro Fernández, Luis Fonsi, David Bisbal, Juan Luis Guerra, Oscar D' León, Tito Nieves, Luis Figueroa, Carin León, Carlos Vives, entre otros grandes cantantes.

También se presentarán talentos jóvenes que si bien algunos ya conocen la experiencia de estar en esta fiesta, otros celebran su primera nominación y tendrán la fortuna de presentarse en el escenario. Aquí algunos de esas estrellas.

Ángela Aguilar regresa al escenario de los Latin GRAMMY 2024


Se ha convertido en una destacada figura de la música regional mexicana, mostrando su talento en grandes escenarios de México y Estados Unidos, con tan solo 21 años de edad. Está nominada este año en la categoría de Álbum Del Año por ‘Bolero’.

Latin GRAMMY 2024: Ángela Aguilar
Latin GRAMMY 2024: Ángela Aguilar
Imagen Cortesía

Joe Jonas confirma su asistencia a los Latin GRAMMY 2024


El icono del pop internacional, compositor y actor se presentará por primera vez en Latin GRAMMY.

Latin GRAMMY 2024: Joe Jonas
Latin GRAMMY 2024: Joe Jonas
Imagen Cortesía

Leonardo Aguilar subirá al escenario de los Latin GRAMMY 2024


El cantante y compositor de música regional mexicana se presentará por primera vez en Latin GRAMMY. Ha cautivado al público con su talento y carisma, siendo una figura destacada en la nueva generación de artistas del género.

Latin GRAMMY 2024: Leonardo Aguilar
Latin GRAMMY 2024: Leonardo Aguilar
Imagen Cortesía

Myke Towers confirma que cantará en los Latin GRAMMY 2024


El destacado exponente del reggaetón y la música urbana regresa al escenario de Latin GRAMMY. Tiene dos nominaciones este año: Mejor Canción Urbana por ‘El Cielo’ y Mejor Canción Urbana por ‘La Falda’.

Latin GRAMMY 2024: Myke Towers
Latin GRAMMY 2024: Myke Towers
Imagen Cortesía

Latin GRAMMY 2024: el español Quevedo llegará a esta celebración


El cantante y compositor español se presentará por primera vez en la fiesta. Considerado una de las voces más influyentes de la música urbana actual, está nominado este año en la categoría de Mejor Canción Urbana por ‘Columbia’. Tiene en su haber un Latin GRAMMY.

Latin GRAMMY 2024: Quevedo
Latin GRAMMY 2024: Quevedo
Imagen Cortesía

The Warning por primera vez en Latin GRAMMY 2024


El trío alternativo de hermanas originarias de México debutará en esta celebración. Desde su infancia en Monterrey, las hermanas Daniela, Paulina y Alejandra han perseguido un sueño compartido, destacándose por sus exitosas presentaciones en festivales y colaboraciones con grandes artistas. Están nominadas este año en la categoría de Mejor Canción de Rock por ‘Qué Más Quieres’.

Latin GRAMMY 2024: The Warning
Latin GRAMMY 2024: The Warning
Imagen Cortesía

Trueno cantará en los Latin GRAMMY 2024


El rapero argentino se presentará por primera vez en la celebración. Es parte de la nueva ola de artistas con una visión única sobre el significado inminente del rap a nivel regional. Tiene dos nominaciones este año: Mejor Fusión/Interpretación Urbana por ‘Tranky Funky’ y Mejor Álbum De Música Urbana por ‘El Último Baile’.

Latin GRAMMY 2024: Trueno
Latin GRAMMY 2024: Trueno
Imagen Cortesía

Becky G llegará a la fiesta de los Latin GRAMMY 2024


Artista internacional, compositora, actriz, emprendedora y activista que ha consolidado su estatus como una de las figuras más influyentes de su generación. Su éxito global ‘Por el Contrario’, está nominado este año a un Latin GRAMMY.

Latin GRAMMY 2024: Becky G
Latin GRAMMY 2024: Becky G
Imagen Cortesía

Latin GRAMMY 2024: Darumas subirán por primera vez a nuestro escenario


El trío nominado por primera vez al Latin GRAMMY® une a Aldana Aguirre, bajista argentina solicitada a nivel mundial; Ceci León, vocalista y guitarrista de raíces cubanas nacida en Miami, y Vedala Vilmond, la voz hipnotizante del grupo, originaria de Haití y residente en Chile.

Latin GRAMMY 2024: Darumas
Latin GRAMMY 2024: Darumas
Imagen Cortesía

Emilia cantará en los Latin GRAMMY 2024


La cantautora argentina es una de las artistas que también debutará este año en el escenario de la música latina. Está nominada también por primera ocasión en la categoría Mejor Álbum Vocal Pop por el tema ‘.MP3’.

Latin GRAMMY 2024: Emilia
Latin GRAMMY 2024: Emilia
Imagen Cortesía

Grupo Frontera por primera vez en los Latin GRAMMY 2024


La agrupación de música mexicana estará presentándose por primera vez en Latin GRAMMY. Este año celebran además sus dos primeras nominaciones en las categorías Mejor Álbum de Música Norteña y Mejor Álbum de Música Mexicana Contemporánea.

Latin GRAMMY 2024: Grupo Frontera
Latin GRAMMY 2024: Grupo Frontera
Imagen Cortesía

Latin GRAMMY: Kali Uchis confirmada para actuar en la entrega de premios


La artista colombo-estadounidense también está por primera vez en el LG 2024. Tiene cuatro nominaciones entre las que se encuentran Grabación Del Año por ‘Igual Que Un Ángel’ y Mejor Álbum Vocal Pop por ‘Orquídeas’.

Latin GRAMMY 2024: Kali Uchis
Latin GRAMMY 2024: Kali Uchis
Imagen Cortesía

Ela Taubert por primera vez en el Latin GRAMMY 2024


Esta cantante de pop latino hará su debut en este escenario en la fiesta del 14 de noviembre en la que además está nominada por primera vez y lo hace en la categoría Mejor Nuevo Artista.

Latin GRAMMY 2024: Ela Taubert
Latin GRAMMY 2024: Ela Taubert
Imagen Cortesía

Latin GRAMMY 2024: Elena Rose confirma su participación en la celebración


La cantautora venezolana es otra de las artistas que por primera vez subirá a este escenario. Cuenta con tres nominaciones este año en las categorías Canción Del Año por ‘Caracas en el 2000’, Mejor Canción Pop/Rock por ‘Blanco y Negro’ y Mejor Canción Regional Mexicana con ‘Por el Contrario’.

Latin GRAMMY 2024: Elena Rose
Latin GRAMMY 2024: Elena Rose
Imagen Cortesía

¿Cómo ver en vivo la alfombra roja y los Latin GRAMMY 2024?


La transmisión completa y en vivo podrás verla de diferentes formas:

Univision, UNIMÁS y Galavisión tendrán, a partir de las 7P/6C el especial Noche de Estrellas con toda la alfombra roja, entrevistas exclusivas, looks de los invitados, detrás de cámaras y más. A las 8P/7C iniciará la entrega de premios que será conducida por Roselyn Sánchez y un elenco de presentadores de primer nivel: Alejandro Sanz, Gloria Estefan, Chiquis, Pepe Aguilar, Juanes, serán algunos de ellos.

Recuerda que por la plataforma ViX también podrás ver Noche de Estrellas, evento que estará disponible en la versión gratuita, mientras que la gran fiesta estará reservada para los suscriptores del servicio Premium.

