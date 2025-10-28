TV SHOWS
latin grammy
Latin GRAMMY 2025

¿Cuál es la diferencia entre Latin GRAMMY y Premios GRAMMY (GRAMMY Award)?

Latin GRAMMY 2025 se celebrará el próximo 13 de noviembre. Aunque tienen relación, no es lo mismo Latin GRAMMY que Premios GRAMMY (GRAMMY Awards). Te explicamos la diferencia.

Video Latin GRAMMY 2025: Los artistas del primer line up

¿Cuántos tipos de premios GRAMMY hay?

Existen dos tipos de premios GRAMMY: Los Latin GRAMMY y los Premios GRAMMY (o GRAMMY Awards). Ambos son de los eventos más esperados en la industria musical, aunque cada uno está enfocado en diferentes públicos.

Así surgieron los Premios GRAMMY

En 1959, La Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación de Estados Unidos creó los Premios GRAMMY, con el objetivo de reconocer la excelencia en la industria musical de EE.UU.

Los GRAMMY Awards son considerados como uno de los mayores honores para los artistas, compositores, productores y todos aquellos profesionales de la música.

¿Qué son los premios Latin GRAMMY y por qué los crearon?

En cuanto a los Latin GRAMMY, fueron creados por La Academia Latina de la Grabación en el año 2000. Su propósito es reconocer lo mejor de la música en Latinoamérica y otros países de habla hispana.

Este año, La Academia Latina de la Grabación ya dio a conocer a los artistas nominados para Latin GRAMMY 2025.

¿Cuál es la diferencia entre Latin GRAMMY y Premios GRAMMY?

Los Latin GRAMMY y los Premios GRAMMY se enfocan en públicos distintos. Los GRAMMY otorgan nominaciones y galardones a las producciones musicales de todo el mundo que hayan conseguido un éxito considerable en EE.UU.

Si bien le dan preferencia a las producciones de habla inglesa, no es un requisito que las letras de las canciones sean en ese idioma.

En cuanto a los Latin GRAMMY, aquí solo se nomina y se premia a las producciones de Latinoamérica, España, Portugal y EE.UU. Aquí sí hay un requisito indispensable: las canciones deben tener por lo menos el 51% de la letra en español, portugués o algún dialecto nativo de América Latina.

Latin GRAMMY 2025: Cuándo y cómo verlos en vivo

Latin GRAMMY 2025 se llevará a cabo el jueves 13 de noviembre y podrás disfrutarlo en vivo en la señal de Univision, UNIMÁS, Galavisión y el servicio de streaming ViX.

El programa especial Noche de Estrellas y la alfombra roja inician a las 7P/6C, mientras que la ceremonia de premiación comienza a las 8P/7C.

Además, podrás seguir el minuto a minuto de La Noche Más Importante de la Música Latina en el live blog en la página web de Latin GRAMMY 2025.

¿Qué artistas cantarán en Latin GRAMMY 2025?

La Academia Latina de la Grabación ya dio a conocer a varios de los artistas que se presentarán en el escenario de Latin GRAMMY 2025. Algunos de ellos son Christian Nodal, Grupo Frontera, Carín León, Morat y varios más.

