Latin American Music Awards 2024: Ellos son los nominados a Nuevo Artista Del Año

¡Prepárate para los Latin AMAs 2024, una de las fiestas más esperadas del año! El jueves 25 de abril, el MGM Grand Garden Arena en Las Vegas, Nevada, será testigo de un evento lleno de música y emociones donde se reunirán invitados de renombre y un público ansioso por vivir esta experiencia única.

Con un cuarteto de anfitriones de lujo encabezando la noche, Thalía, Alejandra Espinoza, Becky G y Carlos Ponce, el espectáculo promete ser inolvidable. La transmisión en vivo dará inicio a las 7P/6C a través de Univision, UNIMÁS, Galavisión y ViX, donde disfrutarás de una cobertura completa que incluirá desde la alfombra roja hasta los detalles más destacados de la celebración.

Entre las 27 categorías de los Latin American Music Awards 2024, resaltan nombres como Feid y Peso Pluma, quienes lideran con 12 nominaciones cada uno. Además, figuras icónicas como Bad Bunny, Grupo Frontera, Karol G y Shakira, quienes también compiten con un impresionante número de nominaciones.

Este año, los Latin AMAs le rendirán homenaje a leyendas de la música como Banda MS, Ricardo Montaner y Yandel, quienes recibirán el Latin AMA Legacy y el Latin AMA Pioneer en reconocimiento a su invaluable contribución al panorama musical latino.

Este año, los artistas que destacan en la lista de nominados, precisamente en la categoría Nuevo Artista del Año son un grupo diverso de jóvenes talentosos que han dejado su marca en la escena musical. Entre ellos se encuentran figuras como Bad Gyal, Peso Pluma, Young Miko, Venesti, entre otros.

Bad Gyal está nominada a Nuevo Artista Del Año en los Latin AMAs 2024

A sus 26 años, la catalana es considerada como la soberana indiscutible de la escena de la música urbana en España. Nacida en Barcelona, frecuentemente ha sido comparada con Karol G. Su ascenso a la fama llegó en 2016 con su versión del éxito ‘Work’ de Rihanna.

Con un estilo distintivo que fusiona el dancehall, el trap y el reguetón, Bad Gyal ha conquistado escenarios de festivales y ha acumulado impresionantes logros entre ellos 19 discos de Platino y 5 discos de Oro.

Su impacto le ha valido ser reconocida y nominada enla categoría de Nuevo Artista del Año en los Latin AMAs 2024.

Chino Pacas está nominado a Nuevo Artista Del Año en los Latin AMAs 2024

Este cantante de apenas 16 años entró fuerte en la escena musical con los corridos tumbados. Su fama comenzó en TikTok, donde subió una canción simplemente para probar la reacción del público. Sin embargo, nunca imaginó que ese acto desencadenaría su primer gran éxito.

‘El Gordo Trae el Mando" es el título de la canción que lo llevó a codearse con artistas de renombre mundial. Aunque apenas está dando sus primeros pasos, ya ha colaborado con grandes representantes del Regional Mexicano como Fuerza Regida.

Su talento no ha pasado desapercibido, tan es así que ha sido nominado a Nuevo Artista del Año en los Latin AMAs 2024.

Gabito Ballesteros está nominado a Nuevo Artista Del Año en los Latin AMAs 2024

El cantante, originario de Sonora, es una de las nuevas promesas dentro del género de los corridos tumbados y el regional mexicano.

Como cantautor y productor, Gabito Ballesteros ha captado la atención de figuras importantes en la industria, como Natanael Cano, quien lo invitó a formar parte de la disquera LOS CT. La colaboración entre ambos resultó en el éxito ‘RM’, un corrido que fusiona los estilos característicos de ambos artistas.

Entre sus colaboraciones más notables se encuentra ‘Y si me miran’, donde comparte créditos con Nata Kong y Luis R. Conríquez, el rey de los corridos bélicos.

Su talento le valió dos nominaciones en los Latin AMAs 2024: Nuevo Artista Del Año y Mejor Artista Regional Mexicano.

Majo Aguilar está nominada a Nuevo Artista Del Año en los Latin AMAs 2024

La intérprete mexicana suma otro logra más en su carrera al ser nominada por primera vez a los Latin American Music Awards en la categoría de Nuevo Artista del Año.

Majo Aguilar ha destacado como una figura prominente dentro de la música mexicana, representando con gracia y talento el espíritu femenino en el género.

Esta nominación llega en medio de su gira 'Mariachi y Tequila Tour', donde promociona su último sencillo 'Luna Azul' en colaboración con Santa Fe Klan.

Peso Pluma está nominado a Nuevo Artista Del Año en los Latin AMAs 2024

Junto a Feid, Peso Pluma es el artista más nominado en los Latin AMAs, con un impresionante total de 12 nominaciones, cada uno.

Este reconocimiento llega en un momento crucial para el artista, quien ha alcanzado un estatus destacado en el género de los corridos tumbados.

Peso Pluma se ha consolidado como un verdadero fenómeno en la escena musical, siendo nominado en las principales categorías de los Latin AMAs como Artista del Año, Canción del Año y Álbum del Año.

Estas nominaciones son un testimonio del impacto que ha tenido su música en la audiencia latina y su influencia en la industria.

Venesti está nominado a Nuevo Artista Del Año en los Latin AMAs 2024

El colombiano es un artista versátil que ha incursionado en todos los estilos musicales a lo largo de su trayectoria y que ahora está dejando una marca indeleble en el género urbano.

Su ascenso en la escena musical se ve respaldado por una serie de exitosos temas como lo son ‘Shorty’, ‘AMG’, ‘Necesidad’, entre otros.

Este talentoso cantante, compositor y productor suma un logro más en su carrera al recibir su primera nominación a los Latin American Music Awards en la categoría de Nuevo Artista del Año junto a otros talentosos músicos como Peso Pluma, Yng Lvcas, Young Miko y Zhamira Zambrano.

Xavi está nominado a Nuevo Artista Del Año en los Latin AMAs 2024

A sus 19 años, Xavi está dando grandes pasos dentro de los Corridos Tumbados que lo han llevado a ser comparado con Peso Pluma.

Su impacto en la escena musical llegó con el tema 'La Diabla', el cual ha acumulado más de 242 millones de reproducciones en plataformas como Spotify.

Xavi cuenta con una impresionante base de seguidores, 29 millones de oyentes mensuales y una sólida comunidad de 3.4 millones de seguidores en Instagram.

Su nominación en la categoría de Nuevo Artista del Año en los Latin AMAs 2024, subraya su rápido ascenso en la industria musical y su potencial para convertirse en una figura destacada en el panorama latino.

Yng Lvcas está nominado a Nuevo Artista Del Año en los Latin AMAs 2024

También conocido como Young Lucas, el cantante de Guadalajara, México ya ha dejado una marca significativa en la industria, sus más de 7 millones de reproducciones en YouTube han destacado su influencia y alcance en la industria musical

Su éxito ‘La Bebé’, ha superado los 20 millones de reproducciones en plataformas digitales, lo que lo ha consolidado como uno de los nuevos exponentes del reguetón mexicano.

Con éxitos como 'Una intro pegadita', 'Perreo porky' y 'La bebé', Yng Lvcas ha logrado colaborar con David Guetta, Peso Pluma y Justin Quiles.

El reconocimiento a su talento y contribución llega con su nominación como Nuevo Artista del Año en los Latin AMAs 2024, lo que confirma su posición como una de las promesas en la música latina contemporánea.

Young Miko está nominada a Nuevo Artista Del Año en los Latin AMAs 2024

La talentosa cantante puertorriqueña de 25 años, se destaca como un referente femenino en el creciente género urbano.

Su ascenso en la industria comenzó con la escritura de poemas, los cuales transformó hábilmente en canciones que resonaron con el público.

En 2021, alcanzó su primer gran éxito con el tema '105 Freestyle', marcando así su entrada triunfal en la escena musical. Desde entonces, su nombre ha sido sinónimo de talanto y versatilidad en la música urbana lo que la ha llevado a colaborar con reconocidos artistas como Árcangel, Bad Bunny, Karol G, Villano Antillano y Bizarrap.

En esta novena edición, Young Miko ha sido reconocida con múltiples nominaciones en los Latin AMAs 2024, incluyendo la codiciada categoría de Nuevo Artista del Año. También cuenta con nominaciones en las categorías Artista Streaming del Año, Canción Global Latina del Año y Mejor Colaboración - Urbano por ‘CLASSY 101’ en colaboración con Feid, así como Mejor Artista - Urbano.

Zhamira Zambrano está nominada a Nuevo Artista Del Año en los Latin AMAs 2024

La cantante venezolana saltó a la fama gracias a un video casero en el que interpretaba una versión romántica de ‘Reggaeton Lento’ de CNCO en el piano. Este video capturó la atención del público y la catapultó a la escena musical.

Además, Zhamira se ganó el reconocimiento por su participación en el reality show ‘La Banda’. La colaboración artística con su esposo, Jay Wheeler, ha generado varios éxitos destacados, entre ellos los temas ‘Extrañándote’ y ‘Dícelo’.