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¿Qué equipo ganó el capítulo de estreno de Juego de Voces 2026? Te contamos

Los Favoritos y los Consentidos lo dieron todo en el escenario pero sólo uno de ellos arrasó en el gran estreno de Juego de Voces: Hermanos y Rivales

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Por:Gladys Tello
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Video ¡Hermanos y rivales hacen su presentación en el escenario de Juego de Voces!

La espera terminó y por fin pudimos ver un poco del enorme talento que tienen los participantes de Juego de Voces: Hermanos y Rivales, donde nos sorprendieron con sus interpretaciones y espectáculos de primer nivel.

En esta tercera temporada se enfrentan los Favoritos (Ernesto D’Alessio, Isabel Lascurain, Raúl Roma, Alex Fernández y Walo Silvas) y los Consentidos (Jorge D’Alessio, Mayte Lascurain, José Luis Roma, Camila Fernández y Esteban Silvas), que dejaron atrás sus lazos familiares para competir en el escenario.

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¿Qué equipo ganó en el gran estreno de Juego de Voces 2026?

Tras mucha expectativa y espera, los famosos hermanos se pusieron a prueba y encararon retos que los sacó por completo de su zona de confort. Además, hay una modificación sobre los puntos, pues antes se develaban hasta el final del show, ahora lo conoceremos después de terminar cada batalla.

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El primer reto fue el 'Duelo Cruzado', donde saltaron al escenario José Luis y Walo para interpretar 'Ya no vuelvo Contigo' y 'Amar y Querer'. El público votó y apoyó a los Favoritos, que ganaron un punto.

Después llegó el 'Dueto Increíble' donde Camila y Esteban saltaron al escenario con 'Coleccionando Heridas', mientras que Alex e Isabel interpretaron 'Nada fue un Error'. Nuevamente los Favoritos recibieron más apoyo y sumaron su segundo punto de la noche.

Una de las dinámicas más queridas del público regresó a esta tercera edición. Se trata de 'Te la Dedico', donde Ernesto y Jorge hicieron que todos lloraran por sus emotivas palabras y después de cantar 'Sueña' y 'Amigo', respectivamente. Los fans quedaron conmovidos y votaron por l os Consentidos, que por fin ganaron su primer punto de la velada.

'Con Sello Propio' fue una de las batallas más complejas, pues se debía interpretar dos versiones de una misma canción y quienes tuvieron que ponerle su estilo a 'Despacito' fueron Esteban y Alex. Los Favoritos triunfaron y obtuvieron dos puntos.

En el turno de 'Hermanos Musicales' donde Mayte, Jorge, Ernesto e Isabel se midieron en rondas de preguntas, y tras una fuerte batalla, los Favoritos volvieron a ganar y sumaron un punto más a su causa.

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Otro duelo fue el de la 'Batalla del Caribe', donde compitieron Mayte y Raúl Roma, e interpretaron 'Vivir mi Vida' y 'La Cita', respectivamente. Los fans apoyaron a los Consentidos y sumaron un punto más.

En el 'Duelo Final' se enfrentaron Camila y Ernesto, donde interpretaron 'Acaríciame' y 'Hermoso Cariño', respectivamente. Este reto fue especial, pues era la oportunidad de que los Consentidos sumaran más puntos y después de recibir apoyo, destaparon el disco y ganaron 5 puntos más.

Tras la remontada de los Consentidos, los Favoritos se quedaron a sólo un punto de empatar este gran estreno de Juego de Voces 2026.

Imagen TelevisaUnivision


No te pierdas ningún detalle de Juego de Voces: Hermanos y Rivales, todos los domingos a partir de las 8P / 7C, por Univision Además, en esos mismos horarios, podrás verlo a través de la aplicación de ViX USA. ¡Sigue de cerca todas sus noticias relevantes en el sitio oficial del reality!

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