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Juego de Voces 2026: Descubre dónde ver la gran final por Univision

Faltan unos días para conocer si los Favoritos o los Consentidos se coronarán campeones de la tercera temporada

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Por:Gladys Tello
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Video ¿Qué pasó este domingo en la semifinal de Juego de Voces: Hermanos y Rivales?

Tras siete semanas de intensos duelos, Juego de Voces 2026 está a punto de llegar a su gran final. En esta temporada famosos hermanos llevaron su rivalidad al escenario y nos regalaron momentos muy intensos y emotivos.

En la tercera edición conocimos los talentos de los Consentidos: José Luis Roma, Mayte Lascurain, Camila Fernández, Esteban Silvas y Jorge D'Alessio; además de los Favoritos: Raúl Roma, Isabel Lascurain, Alex Fernández, Walo Silvas y Ernesto D'Alessio.

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Te contamos dónde ver la gran final de Juego de Voces: Hermanos y Rivales

En cada emisión vimos a estos talentosos artistas salir de su zona de confort para deleitarnos con el género urbano, ranchera, banda, rock, pop, salsa, cumbia, baladas y hasta un conciertazo sinfónico, protagonizando enfrentamientos muy parejos.

En el escenario no estuvieron solos ya que los acompañaron cantantes como Amanda Miguel, Xavi, Luis Fonsi, Piso 21, María José, Los Recoditos, Los Sebastianes, La Cassetera, Matute, Motel, Aleks Syntek, El Mimoso, La Trakalosa de Monterrey, La Sonora Dinamita y muchos más.

Sus enfrentamientos han sido tan parejos que sólo unos puntos han sido la diferencia en el marcador por lo que en el último programa se definirá si el triunfo se lo llevan los Favoritos o los Consentidos.

Para no perderte este gran descenlace sigue estos pasos este domingo 10 de mayo:

- Por la señal abierta de Univision a través de tu televisor, a partir de las 8P/7C
- También lo podrás disfrutar por streaming a través de ViX, en la transmisión EN VIVO

No te pierdas ningún detalle de Juego de Voces: Hermanos y Rivales, este domingo a partir de las 8P / 7C, por Univision. Además, en esos mismos horarios, podrás verlo a través de la aplicación de ViX USA. ¡Sigue de cerca todas sus noticias relevantes en el sitio oficial del reality!

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