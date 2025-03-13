Juego de Voces 2025: a qué hora, dónde y cómo ver en vivo el programa en Estados Unidos

La segunda temporada de Juego de Voces se estrena mundialmente este domingo 16 de marzo y el público disfrutará de las batallas musicales más emotivas y divertidas de la televisión hispana.

Este 2025 el reality vuelve a ser conducido por Angélica Vale , quien estará a cargo de presentar a los equipos que se disputarán el título de campeones de la temporada.

Juego de Voces 2025: horario del programa y dónde verlo



Recuerda que este 16 de marzo podrás ver el gran estreno en Estados Unidos por la señal de Univision. La cita es a las 7P/6C y tendrá una duración de dos horas.

A partir del 17 de marzo podrás ver en la plataforma ViX el primer capítulo y así el lunes después de cada show verás el siguiente episodio.

Juego de Voces 2025: quiénes son los participantes y sus equipos



Dos equipos engalanarán el escenario de esta competencia musical. Nos referimos a las ‘leyendas’, integrado por Mijares, Lucero, Yuri y Emmanuel, mientras que del lado de las ‘estrellas’ tendremos a Lucero Mijares, María León, Alexander Acha y Yahir.

Esta temporada, Juego de Voces hará historia cuando los queridos Lucero y Manuel Mijares suban al escenario juntos para competir junto a su hija, Lucero Mijares, por primera vez en la televisión hispana de Estados Unidos.

Juego de Voces 2025: dinámica y novedades de la segunda temporada



Esta temporada de Juego de Voces ya no será un enfrentamiento entre papás cantantes famosos y sus talentosos hijos, ahora se trata de una batalla musical entre leyendas del canto y nuevos talentos.

Los retos Dos vs Dos, La Misma Canción, Canción al Cielo, entre otros desafíos, serán parte de la nueva dinámica .

Al final de cada desafío, el público en el estudio será el encargado de votar por su equipo favorito y el representante de cada bando tomará un disco de vinil, del cual al final de cada gala se revelará cuántos puntos tenía en su interior.