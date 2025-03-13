Juego de Voces 2025: a qué hora, dónde y cómo ver en vivo el programa en Estados Unidos
A partir del domingo 16 de marzo inicia la segunda temporada de Juego de Voces y aquí te decimos todo para que no te pierdas ningún capítulo.
Entra ya aViX, entretenimiento sin límites, con más de 100 canales, gratis y en español.
La segunda temporada de Juego de Voces se estrena mundialmente este domingo 16 de marzo y el público disfrutará de las batallas musicales más emotivas y divertidas de la televisión hispana.
Este 2025 el reality vuelve a ser conducido por Angélica Vale, quien estará a cargo de presentar a los equipos que se disputarán el título de campeones de la temporada.
Juego de Voces 2025: horario del programa y dónde verlo
Recuerda que este 16 de marzo podrás ver el gran estreno en Estados Unidos por la señal de Univision. La cita es a las 7P/6C y tendrá una duración de dos horas.
A partir del 17 de marzo podrás ver en la plataforma ViX el primer capítulo y así el lunes después de cada show verás el siguiente episodio.
Juego de Voces 2025: quiénes son los participantes y sus equipos
Dos equipos engalanarán el escenario de esta competencia musical. Nos referimos a las ‘leyendas’, integrado por Mijares, Lucero, Yuri y Emmanuel, mientras que del lado de las ‘estrellas’ tendremos a Lucero Mijares, María León, Alexander Acha y Yahir.
Esta temporada, Juego de Voces hará historia cuando los queridos Lucero y Manuel Mijares suban al escenario juntos para competir junto a su hija, Lucero Mijares, por primera vez en la televisión hispana de Estados Unidos.
Notas Relacionadas
Juego de Voces 2025: dinámica y novedades de la segunda temporada
Esta temporada de Juego de Voces ya no será un enfrentamiento entre papás cantantes famosos y sus talentosos hijos, ahora se trata de una batalla musical entre leyendas del canto y nuevos talentos.
Los retos Dos vs Dos, La Misma Canción, Canción al Cielo, entre otros desafíos, serán parte de la nueva dinámica.
Al final de cada desafío, el público en el estudio será el encargado de votar por su equipo favorito y el representante de cada bando tomará un disco de vinil, del cual al final de cada gala se revelará cuántos puntos tenía en su interior.
El equipo campeón de la temporada será aquel que haya sumado más puntos.