Juego de Voces ‘Juego de Voces’ 2026: Se encenderá la competencia en el segundo programa de hoy 29 de marzo La segunda emisión de la tercera temporada llega con batallas de impacto e invitados especiales.

Video Juego de Voces: Hermanos y Rivales: avance del segundo programa

Tras un arranque lleno de intensidad en esta nueva temporada de ‘Juego de Voces’ 2026, el programa de hoy sube el nivel con duelos musicales más exigentes entre los Consentidos y los Favoritos, quienes buscarán conquistar al público y demostrar por qué están en la competencia.

Tras los increíbles duelos entre hermanos que encendieron el escenario, este domingo 29 de marzo, disfrutarás de un programa lleno de emociones y sorprendentes presentaciones, además de increíbles invitados especiales.

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¿Qué pasará hoy 29 de marzo en ‘Juego de Voces’ 2026?

Video Juego de Voces 2026 modifica su revelación de puntos: Te contamos

Las batallas musicales seguirán entre los Consentidos: Camila Fernández, Isabel Lascuráin, Esteban Silvas, Jorge D’Alessio y José Luis Roma. Y los Favoritos: Ernesto D’Alessio, Raúl Roma, Walo Silvas, Alex Fernández y Mayte Lascuráin.

Pero esta vez no estarán sólo los equipos, ya que llegarán dos invitados especiales espectaculares: Amanda Miguel y Xavi, quienes le pondrán su particular estilo a las batallas.

Al final se sabrá qué equipo se lleva la mayor cantidad de puntos. ¿Ya tienes a tu equipo favorito?