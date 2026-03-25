Juego de Voces Angélica Vale revela cómo se darán a conocer los puntos en Juego de Voces 2026 En la tercera temporada de este divertido reality musical los puntos valdrán más que nunca y hasta podrían cambiar el rumbo de los capítulos

Video ¡Hermanos y rivales hacen su presentación en el escenario de Juego de Voces!

Juego de Voces: Hermanos y Rivales ya se estrenó y su inicio fue, simplemente, explosivo donde vimos en el escenario grandes duelos entre Walo Silvas, Raúl Roma, Ernesto D'Alessio, Isabel Lascurain y Alex Fernández, contra sus hermanos de sangre, Esteban Silvas, José Luis Roma Jorge D'Alessio, Mayte Lascurain y Camila Férnandez.

Desde el gran estreno estos talentosos artistas salieron de su zona de confort e interpretaron desde baladas hasta reggetón, mostrando que son capaces de dejar todo en la pista y ganarse el corazón del público.

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Así se revelarán los puntos en Juego de Voces 2026

Como en cada edición, el público que asiste al foro para ver en acción, en vivo y a todo color a estos cantantes, ellos son los que eligen a qué equipo darle volumen tras sus respectivas presentaciones, pero ahora la revelación de puntos tuvo una modificación.

En la primera y segunda temporada los intérpretes hacían sus duelos y, quien ganara, sacaba un disco del estante para dárselo a su capitán. Hasta el final de cada emisión se empezaban a abrir los estuches y se develaban los puntos.

Ahora, tras cada batalla los famosos conocen cuántos puntos va acumulando a lo largo de la noche, pero todo puede cambiar en el Duelo Final, así lo explicó Angélica Vale.

Antes del Duelo Final, yo le pido al equipo que va perdiendo que escoja un disco y cada uno de estos tiene diferente puntuación: el 5, el 2, el 4, el 1 y el 3. Angélica Vale



La conductora señaló que estos discos son exclusivos para el último duelo del programa. El que gane el Duelo Final se llevará los puntos del disco que previamente haya elegido.

En el primer programa, los Consentidos llevaban sólo 2 puntos frente a los 6 que acumularon los Favoritos, pero después de que Camila ganara el Duelo Final, dieron la vuelta y ganaron la primera emisión con 7 puntos.

Video Juego de Voces 2026 modifica su revelación de puntos: Te contamos