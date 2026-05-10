Juego de Voces Juego de Voces 2026: ¿qué equipo llega con más puntos a la gran final? Descubre si los Consentidos o los Favoritos llegan mejor posicionados al último duelo de la tercera temporada.

Video Juego de Voces: Hermanos y Rivales: gran final este domingo 10 de mayo

Este domingo 10 de mayo, ‘Juego de Voces: Hermanos y Rivales’ celebra su esperada gran final con una emisión especial dedicada al Día de las Madres. Tras varias semanas de competencia, duelos llenos de emoción y un marcador muy parejo, los equipos de Consentidos y Favoritos se enfrentarán por última vez para definir quién levantará el trofeo de esta temporada.

Durante toda la competencia, Consentidos y Favoritos protagonizaron una de las rivalidades más emocionantes del programa, enfrentándose en impresionantes duelos musicales que mantuvieron al público al filo del asiento cada domingo. Ahora, llegó el momento definitivo para descubrir cuál de los dos equipos logrará quedarse con la victoria.

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Consentidos llegan con una ligera ventaja a la gran final

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A la semifinal, ambos equipos llegaron completamente empatados, lo que elevó aún más la tensión en el escenario. Sin embargo, tras una noche llena de espectaculares duelos sinfónicos, los Consentidos lograron despegarse… aunque por una diferencia mínima frente a los Favoritos.

Luego de una racha en la que los Favoritos habían dominado la competencia y sumado la mayor cantidad de puntos , todo parecía indicar que podrían darle la vuelta al marcador. Fue en la pasada semifinal de ‘Juego de Voces: Hermanos y Rivales’ donde estuvieron muy cerca de arrebatarles la noche a sus rivales; sin embargo, en el duelo final sólo consiguieron sumar un punto.

Así quedó el marcador rumbo a la gran final:

Consentidos: 42 puntos

Favoritos: 40 puntos

Con apenas dos puntos de diferencia, todo puede pasar en el último programa de la temporada.