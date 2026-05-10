Juego de Voces Juego de Voces 2026: Estos son los invitados que pondrán ritmo a la gran final del reality En el capítulo final de la tercera temporada tendremos a grandes artistas sobre el escenario que nos pondrán a bailar junto a los Favoritos y los Consentidos

Video ¡COMO SERENATAS! Isabel Lascurain canta ‘Adelante corazón’ y José Luis Roma ‘Hasta que me olvides’

Este 10 de mayo viviremos la gran final de Juego de Voces 2026 donde conoceremos si los Consentidos o los Favoritos se coronan como campeones. Y no estarán solos en el escenario.

A lo largo de esta tercera temporada han habido todo tipo de artistas invitados que sacaron a los hermanos de su zona de confort al interpretar rock, banda, baladas, pop, reguetón, salsa, cumbia y hasta sinfónico.

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¿Qué artistas llegan a la gran final de Juego de Voces: Hermanos y Rivales?

En pasadas emisiones la pista se prendió con Amanda Miguel, Xavi, María José, Los Sebastianes, El Mimoso, Aleks Syntek, Motel, Matute, La Casetera, Edwin Luna y la Trakalosa de Monterrey, La Sonora Dinamita y muchos más.

Cada uno de estos grandes artistas nos han deleitado con sus grandes talentos y en esta gran los hermanos estarán bien acompañados para cerrar con broche de oro esta última emisión de Juego de Voces 2026.

En esta velada tendremos en el escenario a Gente de Zona y a Mau & Ricky que tienen la misión de apoyar a los Favoritos y a los Consentidos para ganarse el corazón del público y sumar puntos para coronarse como campeones absolutos.

¿Te vas a perder este tremendo final?

Imagen TelevisaUnivision