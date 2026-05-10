‘Juego de Voces 2026’ llega a su final: Consentidos y Favoritos buscan coronarse este noche
El exitoso programa llega a su gran final hoy 10 de mayo con un último enfrentamiento entre Consentidos y Favoritos para definir al equipo ganador de la temporada.
La tercera temporada de ‘Juego de Voces: Hermanos y Rivales’ está por cerrar con una noche decisiva. Este 10 de mayo, los equipos Consentidos y Favoritos protagonizarán sus últimos duelos para conquistar el trofeo y poner el broche de oro a una edición que dejó huella entre el público.
Desde su estreno, ‘Juego de Voces 2026’ logró conectar con la audiencia gracias a su propuesta musical y a las historias que se construyeron sobre el escenario, consolidándose como uno de los realities más seguidos de la televisión.
Juego de Voces: Hermanos y Rivales, una temporada que llevó la rivalidad entre hermanos a otro nivel
En esta tercera temporada, ‘Juego de Voces: Hermanos y Rivales’ apostó por una dinámica de rivalidad entre hermanos que elevó la emoción en cada gala. Sin embargo, más allá de la competencia, el programa también dejó ver el amor y la admiración que existe entre ellos.
Por un lado estuvieron los Consentidos, integrados por Jorge D’Alessio, Mayte Lascurain, José Luis Roma, Camila Fernández y Esteban Silvas. Frente a ellos se colocaron los Favoritos, conformados por Ernesto D’Alessio, Isabel Lascurain, Raúl Roma, Alex Fernández y Walo Silvas, protagonizaron duelos memorables que hicieron de cada emisión una auténtica celebración familiar.
Esta edición apostó por una idea distinta, enfrentar a hermanos famosos en equipos opuestos y el resultado fue una temporada marcada por retos musicales que obligaron a los participantes a salir de su zona de confort y a probar géneros que pocas veces habían interpretado.
A lo largo de siete emisiones, el público fue testigo de batallas cerradas que mantuvieron el marcador apretado casi hasta el final. Hubo noches dedicadas a distintos estilos musicales y momentos emotivos que mostraron una faceta más personal de cada artista. Ahora, después de una temporada que fortaleció los lazos familiares a través de la música y conquistó a la audiencia en cada gala, este domingo llega a su fin.
Ahora, todo se definirá esta noche. No te pierdas la gran final de ‘Juego de Voces: Hermanos y Rivales’ este domingo 10 de mayo 8P/7C por Univisión donde finalmente conoceremos si el triunfo será para Consentidos o para Favoritos.