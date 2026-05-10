Juego de Voces Juego de Voces 2026: Esto fue lo que pasó en la gran final del reality Emociones a flor de piel, invitados de lujo y por fin conocer al campeón de esta tercera temporada es un poco de lo que disfrutamos en la gran final

Video Entre LÁGRIMAS, Favoritos y Consentidos DEDICARON 'Mamá' y hermosas palabras a sus madres

Este domingo 10 de mayo se vivieron muchísimas emociones en la gran final de Juego de Voces 2026, pues tras siete semanas de disfrutar intensos duelos y conocer los más profundos secretos de los Consentidos y los Favoritos, por fin conocimos quién se coronó como campeón.

Camila y Alex Fernández, Jorge y Ernesto D'Alessio, José Luis y Raúl Roma, Mayte e Isabel Lascurain y Esteban y Walo Silvas dejaron todo en el escenario para llevarse el triunfo para sus respectivos equipos y hasta el último segundo nos siguieron sorprendiendo con su innegable talento.

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Esto se vivió en la gran final de Juego de Voces: Hermanos y Rivales

Este programa empezó de una manera muy especial donde José Luis y Raúl Roma abrieron la pista cantándole 'Mamá' a su madre, María Teresa Castro. Le siguieron Camila y Alex Fernández junto a América Guinart.

Una gran sorpresa fue la aparción de Joss Álvarez junto a Mayte e Isabel Lascurain. Posteriormente conocimos a Esperanza Carreón, la madre de Esteban y Walo Silvas. En una pantalla vimos a la gran Lupita D'Alessio, la famosa mamá de Jorge y Ernesto D'Alessio.

Angélica Vale no se quedó atrás y nos sorprendió al llevar a Angélica María al escenario, donde después aparecieron sus hijos Angélica Masiel y Daniel Nicolás.

Los Favoritos y los Consentidos aprovecharon el momento para sacarnos las lágrimas al dedicarles emotivas palabras a sus mamás. Tras este gran momento, se presentaron a Jorge D'Alessio y a Walo Silvas como capitanes de esta gran final.

Nuevamente se enfretaron hermanos contra hermanos y el primer reto fue un Duelo Latino donde apareció Gente de Zona para cantar junto a Ernesto '3 A.M.'; mientras que al lado de Jorge se lucieron con su clásico 'La Gozadera'. Los hermanos empataron por lo que Favoritos y Consentidos obtuvieron un punto cada uno.

El segundo fue un Duelo de Mariachi donde Esteban nos dejó boquiabiertos con 'Volver, Volver' y Walo interpretó un éxito de Vicente Fernández, 'Mujeres Divinas'. Los Favoritos arrasaron y se llevaron dos puntos.

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En el Momento Angelical, Alex y Camila Fernández hablaron sobre su experiencia en el reality, sobre cómo vencieron la distancia, cómo lograron hacerse más conocidos, además de revelas sus duelos favoritos.

Para el Duelo Regional, Mayte nos impactó con 'El Amor de su Vida' e Isabel nos hizo corear 'El Amor de mi Herida'. Los Consentidos arrasaron esta competencia y ganaron un punto.

Otro Momento Angelical llegó donde se abrieron los diarios de los hermanos D'Alessio, donde revelaron que fue lo que piensan uno del otro en una dinámica muy emotiva que nos conmovió hasta las lágrimas.

En el Duelo Urbano aparecieron Mau y Ricky para cantar 'La Boca' junto a Raúl; como contragolpe José Luis interpretó 'Te Quiero'. Los Favoritos ganaron y sumaron un punto más a su causa.

En otro Momento Angelical, las hermanas Lascurain revelaron que significó formar parte de esta temporada, contando qué fue competir contra la otra, lo más difícil que vivieron durante el rodaje y cómo se unió su familia.

Hubo un segundo Duelo de Mariachi donde Alex lució su tremenda voz con 'Sombras'; por otro lado Camila le respondió con 'Acá entre Nos'. Por segunda ocasión los hermanos Fernández consiguieron un empate donde los Favoritos y los Consentidos sumaron dos puntos.

Para el Duelo Final, los Consentidos saltaron al escenario con 'A Mi Manera', pero los Favoritos dieron un gran golpe con la 'Copa de la Vida' poniéndole el broche de oro a esta gran final. Donde los Favoritos se llevaron el trofeo del reality con sólo un punto más.

Video ¿Favoritos o Consentidos? El GANADOR de Juego de Voces tras cantar A mi manera y La Copa de la vida