Juego de Voces Juego de Voces 2026: todo sobre la gran final entre Consentidos y Favoritos La tercera temporada de ‘Juego de Voces: Hermanos y Rivales’ llega a su esperado desenlace con una emisión especial dedicada al Día de las Madres, una noche en la que la música y las sorpresas serán protagonistas.

Video Juego de Voces: Hermanos y Rivales: gran final este domingo 10 de mayo

Tras semanas de intensos enfrentamientos, el escenario está listo para recibir el último capítulo de esta competencia que ha conquistado al público. La gran final promete momentos inesperados y un desenlace que podría cambiarlo todo para Consentidos y Favoritos.

La final de ‘Juego de Voces’ 2026 estará llena de sorpresas, no sólo porque es una el Día de las Madres, en México, sino porque también habrá importantes invitados especiales.

PUBLICIDAD

‘Juego de Voces: Hermanos y Rivales’: Estas son las sorpresas que tendrá la gran final

‘Juego de Voces’ 2026.

En un final que estará fuertemente reñido, los Consentidos llegan con una ligera ventaja de dos puntos, sobre los Favoritos, que no están dispuestos a bajar la guardia y lo darán todo en cada una de las batallas.

La gran final de ‘Juego de Voces’ 2026 será un especial de Día de Las Madres, por lo que, tanto los integrantes de los Consentidos como los Favoritos, recibirán importantes visitas que los dejarán impactados. Visitas inesperadas de sus mamás e hijos invadirán el escenario, lo que le pondrá aún más emotividad a cada presentación.

Pero eso no será todo, ya que grandes personalidades llegarán al escenario de ‘Juego de Voces: Hermanos y Rivales’, para dejar el nivel musical por los cielos y dar una de las finales más memorables del show.

Video Alex Fernández con ‘Hijo de la luna’ y Esteban Silvas con ‘Ahora quién’ hacen llorar a Camila



Gente de Zona y Mau y Ricky elevarán cada presentación con su estilo y presencia, cantando al lado de los Consentidos y Favoritos, y sólo el público tendrá el poder de decidir por quién vota para llevarse la gran final. ¿Quién ganará?