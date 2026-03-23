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‘Juego de Voces’ 2026: Invitados especiales encenderán el segundo programa

Este domingo, el exitoso reality musical contará con la presencia de dos figuras invitadas que elevarán la intensidad de cada enfrentamiento. Aquí te contamos todo lo que debes saber.

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Por:Ana Belén Ortiz
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Video ¡Hermanos y rivales hacen su presentación en el escenario de Juego de Voces!

La tercera temporada de ‘Juego de Voces’ 2026 cautivó al público con impresionantes duelos musicales entre los equipos de Consentidos y Favoritos. Además, el show suma talento con invitados especiales que llegan para darle un giro extra a cada reto y regalar interpretaciones inolvidables.

Basta con recordar las sorprendentes presentaciones que hubo en el gran estreno de la temporada entre los Consentidos: Camila Fernández, Jorge D’Alessio, Esteban Silvas, Mayte Lascuráin y José Luis Roma; y los Favoritos: Ernesto D’Alessio, Alex Fernández, Isabel Lascuráin, Walo Silvas y Raúl Roma.

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Cada programa será cada vez más intenso y el nivel de los invitados especiales que tendrá ‘Juego de Voces: Hermanos y rivales’ este domingo 29 de marzo lo demostrará.

La gran cantante argentina Amanda Miguel será una de las invitadas especiales del segundo programa que pondrá a prueba a los equipos con sus grandes éxitos como ‘Castillos’ o ‘Él me mintió’.

Mientras que Xavi, reconocido cantante mexico-estadounidense, de corridos tumbados, que ha cosechado éxitos como ‘La diabla’ y ‘Modo DND’, pondrá a todos a cantar con su particular estilo.

Disfruta de ‘Juego de Voces’ 2026 todos los domingos 8P/7C Univisión.

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