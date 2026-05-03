juego de voces ¿Quién va ganando? Así llegan los equipos a la semifinal de Juego de Voces 2026 Te contamos qué equipo suma más puntos antes del decisivo enfrentamiento rumbo a la final.

Video ¿Qué pasó este domingo en Juego de Voces: Hermanos y Rivales?

La tensión se siente en el aire. Después de seis programas que han mantenido al público pendiente de cada detalle, ‘Juego de Voces’ 2026 se encamina a su semifinal. Esta temporada ha destacado por sus presentaciones emocionantes y una competencia impactante. Con todo en juego, la gran pregunta se impone: ¿qué equipo llega en primer lugar?

Sin embargo, lo que parecía una ventaja clara para uno de los equipos terminó por equilibrarse, dejando todo abierto rumbo a la antesala de la final.

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Consentidos vs Favoritos: Así llegan a la semifinal de ‘Juego de Voces: Hermanos y Rivales’

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Desde el arranque de Juego de Voces 2026, los equipos de Consentidos y Favoritos han protagonizado una competencia sumamente reñida. En los primeros programas, los Consentidos lograron tomar la delantera con una ligera ventaja en puntos, pero conforme avanzaron las emisiones, los Favoritos reaccionaron y lograron emparejar la contienda.

La tercera temporada también ha destacado por la presencia de invitados especiales que han elevado el nivel del espectáculo. Figuras como Amanda Miguel y Xavi compartieron escenario con los participantes, aportando momentos memorables y colaboraciones que han enriquecido cada gala . A ellos se suman otras estrellas que han hecho vibrar el escenario, como Luis Fonsi y el grupo Piso 21, quienes también han sido parte de esta “lluvia de estrellas” dentro del programa .

Gracias a este nivel de competencia y espectáculo, ambos equipos llegan a la semifinal empatados con 36 puntos, lo que confirma que no hay un claro favorito y que cualquier cosa puede suceder en la siguiente etapa.

La mesa está puesta para un enfrentamiento definitivo donde cada presentación será crucial y cada voto podría marcar la diferencia entre avanzar o quedarse en el camino.