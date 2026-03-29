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Juego de Voces 2026: ¿Cuándo se transmite y dónde verlo?

Descubre aquí toda la información sobre cuándo y dónde podrás disfrutar la tercera temporada de este exitoso reality musical.

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Por:Ana Belén Ortiz
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Video Juego de Voces: Hermanos y Rivales: avance del segundo programa

La nueva entrega de ‘Juego de Voces’ 2026 comenzó con gran fuerza, confirmando por qué se mantiene como uno de los programas más queridos por la audiencia en México y Estados Unidos. Su estreno estuvo lleno de emocionantes duelos musicales y enfrentamientos que, desde el primer episodio, ya perfilan a los posibles favoritos rumbo a la final.

Desde el primer programa, las batallas musicales entre hermanos lograron enganchar al público, mostrando talento y la rivalidad entre los participantes, quienes no dudaron en darlo todo sobre el escenario. Las interpretaciones acompañadas de una producción espectacular, hicieron vibrar el escenario y marcaron un inicio prometedor para esta temporada 2026.

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No te pierdas el segundo programa de 'Juego de Voces: Hermanos y rivales

Video ¡Hermanos y rivales hacen su presentación en el escenario de Juego de Voces!


'Juego de Voces’ 2026: Invitados especiales encenderán el segundo programa.

Si te quedaste con ganas de más después del explosivo estreno, prepárate porque el segundo programa promete subir aún más la intensidad.

Podrás disfrutar de ‘Juego de Voces: Hermanos y rivales’ en los siguientes horarios y plataformas:

La competencia apenas comienza y todo puede pasar en este emocionante reality que sigue conquistando al público todos los domingos.

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