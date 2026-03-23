Juego de Voces Juego de Voces 2026: Esto ocurrió en el primer capítulo de la nueva temporada Si te perdiste la primera emisión de Juego de Voces: Hermanos y Rivales, aquí te contamos qué sucedió en su gran estreno

Video Juego de Voces 2026: Tres razones para ver el gran estreno por Univision

Por fin llegó el día y acabamos de vivir el gran estreno de Juego de Voces: Hermanos y Rivales, donde la velada estuvo repleta de dinámicas, desafíos, risas y, por supuesto, muchos momentos emotivos.

En esta temporada los hermanos fueron divididos en dos equipos, los cuales quedaron de la siguiente manera: los Favoritos: Ernesto D’Alessio, Isabel Lascurain, Raúl Roma, Alex Fernández y Walo Silvas; los Consentidos: Jorge D’Alessio, Mayte Lascurain, José Luis Roma, Camila Fernández y Esteban Silvas.

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Esto pasó en el gran estreno de Juego de Voces 2026

Para arrancar esta enorme temporada, salieron al escenario José Luis y Raúl Roma, donde interpretaron su exitosa canción 'Caminar de tu Mano'. Le siguieron Alex y Camila Fernández, que cantaron 'Canta Corazón'.

Mayte e Isabel Lascurain animaron al público con 'Cuando no estás Conmigo', una de las canciones más exitosas de su repertorio, la cual puso a cantar a los fans. Después entraron Jorge y Ernesto D'Alessio, que sorprendieron con 'Ni Guerra Ni Paz', una de las melodías más icónicas de su madre, Lupita D'Alessio.

Al final ingresaron Esteban y Walo Silvas, quienes pusieron a cantar a todos con 'Mi Mayor Anhelo', donde incluso se sumó Angélica Vale. Con esas increíbles canciones abrieron la nueva temporada de Juego de Voces.

Los capitanes de esta primera emisión fueron los hermanos D'Alessio y el primer reto que enfrentaron fue el Duelo Cruzado, donde José Luis Roma y Walo Silvas tuvieron que salir de su zona de confort al interpretar 'Ya no vuelvo Contigo' y 'Amar y Querer', respectivamente. Este primer punto se lo llevaron los Favoritos.

Después llegó el 'Momento Angelical', donde le tocó la ruleta de las buenas, las malas y las peores a los hermanos Roma, quienes contaron lo difícil que fue llegar hasta el éxito, la primera vez que escucharon una de sus canciones en la radio y cómo cumplieron su sueño de llegar a los Grammy.

Tras su historia, llegó el 'Dueto Increíble' donde Camila y Esteban saltaron al escenario con 'Coleccionando Heridas' y Alex e Isabel interpretaron 'Nada fue un Error'. Nuevamente, los Favoritos arrasaron y se llevaron un punto.

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El momento más emotivo de la velada llegó con 'Te la Dedico', donde Jorge y Ernesto hicieron que todos lloraran por sus emotivas palabras y después de cantar 'Sueña' y 'Amigo', tras recordar su infancia y los momentos difíciles que han vivido. Esta ocasión, los Consentidos se ganaron el corazón del público y obtuvieron su primer punto.

Posteriormente llegó 'Con Sello Propio', donde se cantarían dos versiones de una misma canción y quienes tuvieron que ponerle su estilo a 'Despacito' fueron Esteban y Alex, interpretándola en estilo salsa y ranchero. Nuevamente los favoritos ganaron y sumaron dos puntos.

Fue el turno de 'Hermanos Musicales' donde Mayte, Jorge, Ernesto e Isabel se midieron en rondas de preguntas para saber quién sabía más de famosos hermanos cantantes. La batalla fue reñida pero los Favoritos ganaron dos puntos más.

Otra vez hubo un 'Momento Angelical' donde conocimos un poco más de los hermanos Silva y hasta fueron sorprendidos con un video de su mamá.

Tras el emotivo momento, llegó la 'Batalla del Caribe' donde compitieron Mayte y Raúl Roma, e interpretaron 'Vivir mi Vida' y 'La Cita', respectivamente. Este punto se lo ganaron los Consentidos, que iban abajo en el marcador.

El 'Duelo Final' lo disputaron Camila y Ernesto, que interpretaron canciones icónicas de sus dinastías, es decir, la cantante eligió 'Acaríciame' de la familia D'Alessio y el interprete optó por 'Hermoso Cariño' de los Fernández. Los Consentidos recibieron mucho apoyo y lograron remontar al escoger un disco que tenía 5 puntos.

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