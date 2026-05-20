Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales Nicola Porcella será conductor digital en Garra vs. Veneno: Guerreros Mundiales; explica lo que hará en el reality deportivo El actor y conductor peruano regresa a este programa pero ya no como competidor sino con una nueva misión

Video ¿Qué se necesita para ser un guerrero? Nicola Porcella te lo cuenta

A inicios de este mayo se confirmó el gran regreso de Guerreros, que ahora lleva un nombre nuevo: Garra vs. Veneno: Guerreros Mundiales, con rostros frescos, una apuesta más internacional y con gran nivel de competencia debido a que muchos competidores serán atletas.

Desde su estreno en 2020, este reality deportivo se convirtió en uno de los favoritos por el público debido a sus impactantes pruebas donde los participantes debían demostrar su habilidad física y también la mental, además de que esto encendía los ánimos y creaban rivalidades intensas.

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Nicola Porcella regresa a la nueva versión de Guerreros y esto es lo que hará

Evidentemente el formato evolucionó para crear una versión más ambiciosa para conectar audiencias tanto en México como en Estados Unidos, por eso otra cosa que también se modificó fue el equipo de conductores.

Para esta etapa llegan como conductores principales Lambda García y Cynthia Urías para llevar todo el ritmo del reality y también estarán Gina Holguín y Nicola Porcella, que serán los conductores digitales que generarán contenido exclusivo para redes sociales y plataformas.

En una reciente entrevista que Porcella dio al periodista Eden Dorantes explicó cuáles serán sus funciones dentro del programa.

Vamos a ir de conductor en 'Guerreros', somos cuatro. Están los de piso, los de digital y vamos a ir cambiando, se va a hacer de todo un poco. Nicola Porcella



Algo que tanto Porcella como Holguín deberán hacer es mantener la cercanía con los fans, no sólo dar a conocer su opinión, también revelar el detrás de cámaras, reacciones y momentos inéditos para ampliar la experiencia del reality.