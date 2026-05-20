TV SHOWS
TV SHOWS
garra vs veneno guerreros mundiales
Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales

Nicola Porcella será conductor digital en Garra vs. Veneno: Guerreros Mundiales; explica lo que hará en el reality deportivo

El actor y conductor peruano regresa a este programa pero ya no como competidor sino con una nueva misión

Gladys Tello's profile picture
Por:Gladys Tello
add
Síguenos en Google
Video ¿Qué se necesita para ser un guerrero? Nicola Porcella te lo cuenta

A inicios de este mayo se confirmó el gran regreso de Guerreros, que ahora lleva un nombre nuevo: Garra vs. Veneno: Guerreros Mundiales, con rostros frescos, una apuesta más internacional y con gran nivel de competencia debido a que muchos competidores serán atletas.

Desde su estreno en 2020, este reality deportivo se convirtió en uno de los favoritos por el público debido a sus impactantes pruebas donde los participantes debían demostrar su habilidad física y también la mental, además de que esto encendía los ánimos y creaban rivalidades intensas.

PUBLICIDAD

Más sobre Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales

¿Quién es Lauro Morales? Conoce al nuevo Cobra de ‘Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales’
1 mins

¿Quién es Lauro Morales? Conoce al nuevo Cobra de ‘Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales’

Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales
Roy Mata es el nuevo León en 'Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales': ¡Conócelo!
1 mins

Roy Mata es el nuevo León en 'Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales': ¡Conócelo!

Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales
Frida Urbina llega a 'Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales': conoce a la nueva Cobra
1 mins

Frida Urbina llega a 'Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales': conoce a la nueva Cobra

Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales
¿Quién es Lilian Durán? Estas son las fortalezas de la nueva leona de 'Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales'
1 mins

¿Quién es Lilian Durán? Estas son las fortalezas de la nueva leona de 'Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales'

Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales
Los Cobra presentan a Brandon Castañeda en ‘Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales’
1 mins

Los Cobra presentan a Brandon Castañeda en ‘Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales’

Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales
Bruce Santillán es el nuevo León de ‘Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales’: Conócelo
1 mins

Bruce Santillán es el nuevo León de ‘Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales’: Conócelo

Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales
Diamante Azul lo dará todo a los Leones en 'Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales': ¡Conócelo!
1 mins

Diamante Azul lo dará todo a los Leones en 'Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales': ¡Conócelo!

Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales
Nano Ilianovich es el nuevo Cobra de 'Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales': ¡Conócelo!
1 mins

Nano Ilianovich es el nuevo Cobra de 'Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales': ¡Conócelo!

Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales
¿Quién es Aranza Carreiro? Conoce a la nueva 'Cobra' de Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales
1 mins

¿Quién es Aranza Carreiro? Conoce a la nueva 'Cobra' de Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales

Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales
Él es José Ángel Peláez, el primer integrante de los 'Cobra' de Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales
1 mins

Él es José Ángel Peláez, el primer integrante de los 'Cobra' de Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales

Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales

Nicola Porcella regresa a la nueva versión de Guerreros y esto es lo que hará

Evidentemente el formato evolucionó para crear una versión más ambiciosa para conectar audiencias tanto en México como en Estados Unidos, por eso otra cosa que también se modificó fue el equipo de conductores.

Para esta etapa llegan como conductores principales Lambda García y Cynthia Urías para llevar todo el ritmo del reality y también estarán Gina Holguín y Nicola Porcella, que serán los conductores digitales que generarán contenido exclusivo para redes sociales y plataformas.

En una reciente entrevista que Porcella dio al periodista Eden Dorantes explicó cuáles serán sus funciones dentro del programa.

Vamos a ir de conductor en 'Guerreros', somos cuatro. Están los de piso, los de digital y vamos a ir cambiando, se va a hacer de todo un poco.
Nicola Porcella


Algo que tanto Porcella como Holguín deberán hacer es mantener la cercanía con los fans, no sólo dar a conocer su opinión, también revelar el detrás de cámaras, reacciones y momentos inéditos para ampliar la experiencia del reality.

Garra vs. Veneno: Guerreros Mundiales se estrenará el 2 de junio por Unimás y posteriormente llegará a Univision el 7 de junio, marcando su expansión a nuevas audiencias. En México será en octubre cuando vea la luz el exitoso programa a través de Canal 5.

Entérate de todo sobre los participantes en el sitio oficial de 'Garra vs. Veneno: Guerreros Mundiales' .

Relacionados:
Garra vs Veneno: Guerreros MundialesNicola Porcella

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Chiquis: Sin Filtro
Chiquis: Sin Filtro
Gratis
El Mochaorejas
Gratis
Vecinos
Un hombre por semana
Polen
Gratis
Socias por accidente
Riquísimos por cierto
Gratis
Todas. Debanhi, una historia de redes
Gratis
Papá Soltero
Gratis
Laura Bozzo
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX