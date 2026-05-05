Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales Todo sobre Garra vs. Veneno: Guerreros Mundiales, el reality que podrás ver en vivo El nuevo reality de TelevisaUnivision se transmitirá en vivo por UNIMÁS y Univision

Video Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales: Ve AQUÍ el primer avance del reality

La competencia regresa con más intensidad que nunca. TelevisaUnivision trae para ti el estreno de Garra vs. Veneno: Guerreros Mundiales, un reality show que apuesta por transmisiones completamente en vivo y una experiencia multiplataforma que promete atrapar a la audiencia.

'Garra vs. Veneno: Guerreros Mundiales' se estrena en vivo

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El programa debutará el martes 2 de junio a las 8 p.m. Este / 7 p.m. Centro por UNIMÁS, con emisiones de lunes a viernes totalmente en vivo.

La competencia continuará los domingos por Univision a partir del 7 de junio, con galas estelares también en vivo que incluirán momentos clave como nominaciones y eliminaciones.

Además, los episodios estarán disponibles en ViX al día siguiente de su transmisión, ampliando su alcance a nuevas audiencias.

La conducción estará a cargo de Lambda García y Cynthia Urías, quienes liderarán la dinámica del programa y acompañarán a los equipos durante cada desafío. A ellos se suma Carlos Aguilar “El Zar”, quien estará al frente de la narración, aportando emoción y análisis a cada enfrentamiento.

En el terreno digital, Gina Holguín y Nicola Porcella encabezarán la cobertura con contenido exclusivo que incluirá pre-show, transmisiones en vivo y post-show diario, acercando a los fans a cada detalle del reality.

Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales Imagen TelevisaUnivision

Un reality en vivo que apuesta por la intensidad y la conexión con el público

Con 26 atletas de alto rendimiento, divididos en dos equipos de 13 integrantes, el reality pondrá a prueba no solo la fuerza física, sino también la estrategia, la resistencia mental y el trabajo en equipo.

Además de los retos, el programa integrará elementos de humor, música y baile, buscando ofrecer una experiencia completa para toda la familia.

Gracias a su formato en vivo y su presencia multiplataforma, Garra vs. Veneno: Guerreros Mundiales promete convertirse en uno de los contenidos más comentados, invitando a la audiencia a seguir cada momento a través del hashtag #GarraVsVeneno.

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Garra vs. Veneno: Guerreros Mundiales está basado en el formato “Esto es Guerra” titularidad de PROTV S.A.C, distribuido por Compañía Peruana de Radiodifusión S.A.