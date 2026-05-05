Todo sobre Garra vs. Veneno: Guerreros Mundiales, el reality que podrás ver en vivo
El nuevo reality de TelevisaUnivision se transmitirá en vivo por UNIMÁS y Univision
La competencia regresa con más intensidad que nunca. TelevisaUnivision trae para ti el estreno de Garra vs. Veneno: Guerreros Mundiales, un reality show que apuesta por transmisiones completamente en vivo y una experiencia multiplataforma que promete atrapar a la audiencia.
'Garra vs. Veneno: Guerreros Mundiales' se estrena en vivo
El programa debutará el martes 2 de junio a las 8 p.m. Este / 7 p.m. Centro por UNIMÁS, con emisiones de lunes a viernes totalmente en vivo.
La competencia continuará los domingos por Univision a partir del 7 de junio, con galas estelares también en vivo que incluirán momentos clave como nominaciones y eliminaciones.
Además, los episodios estarán disponibles en ViX al día siguiente de su transmisión, ampliando su alcance a nuevas audiencias.
La conducción estará a cargo de Lambda García y Cynthia Urías, quienes liderarán la dinámica del programa y acompañarán a los equipos durante cada desafío. A ellos se suma Carlos Aguilar “El Zar”, quien estará al frente de la narración, aportando emoción y análisis a cada enfrentamiento.
En el terreno digital, Gina Holguín y Nicola Porcella encabezarán la cobertura con contenido exclusivo que incluirá pre-show, transmisiones en vivo y post-show diario, acercando a los fans a cada detalle del reality.
Un reality en vivo que apuesta por la intensidad y la conexión con el público
Con 26 atletas de alto rendimiento, divididos en dos equipos de 13 integrantes, el reality pondrá a prueba no solo la fuerza física, sino también la estrategia, la resistencia mental y el trabajo en equipo.
Además de los retos, el programa integrará elementos de humor, música y baile, buscando ofrecer una experiencia completa para toda la familia.
Gracias a su formato en vivo y su presencia multiplataforma, Garra vs. Veneno: Guerreros Mundiales promete convertirse en uno de los contenidos más comentados, invitando a la audiencia a seguir cada momento a través del hashtag #GarraVsVeneno.
Garra vs. Veneno: Guerreros Mundiales está basado en el formato “Esto es Guerra” titularidad de PROTV S.A.C, distribuido por Compañía Peruana de Radiodifusión S.A.
¿Estás listo para esta nueva competencia? No te pierdas el estreno de Garra vs. Veneno: Guerreros Mundiales y sigue todos los detalles en el sitio oficial del reality.