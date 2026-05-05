Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales Ellos son los conductores oficiales de Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales El reality show regresa renovado con nuevos conductores y una apuesta internacional

Video Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales: Ve AQUÍ el primer avance del reality

El exitoso reality show Guerreros regresa a la pantalla con una nueva etapa que promete subir el nivel de competencia. Ahora bajo el nombre “Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales”, la producción no solo renueva su formato, también apuesta por una nueva dupla de conductores que guiarán esta emocionante competencia.

Guerreros regresa con formato internacional y mayor apuesta competitiva

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Desde su estreno, Guerreros se consolidó como uno de los realities más populares de Canal 5, gracias a su combinación de pruebas físicas, rivalidades intensas y el carisma de sus participantes.

En esta nueva etapa, el programa evoluciona hacia una versión más ambiciosa con un enfoque internacional, donde la competencia entre equipos buscará llevar la intensidad a otro nivel, conectando con audiencias tanto en México como en Estados Unidos.

El reality se estrenará el 2 de junio por Unimás y posteriormente llegará a Univision el 7 de junio, marcando su expansión a nuevas audiencias. En México será en octubre cuando vea la luz el exitoso programa.

Conductores oficiales de Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales

Para esta nueva etapa, la conducción principal estará a cargo de Lambda García y Cynthia Urías, quienes serán los encargados de llevar el ritmo del programa y conectar con el público en cada emisión.

Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales Imagen TelevisaUnivision



Ambos conductores cuentan con una sólida trayectoria en televisión, lo que aporta experiencia, frescura y dinamismo al formato. Su presencia será clave para mantener la energía del reality y acompañar a los equipos en cada desafío.

Conductores digitales: Nicola Porcella y Gina Holguín

La estrategia multiplataforma también será parte fundamental del proyecto. Por ello, Nicola Porcella y Gina Holguín se integran como conductores digitales, encargados de generar contenido exclusivo para redes sociales y plataformas.

Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales Imagen TelevisaUnivision

Su participación permitirá a los fans acceder a detrás de cámaras, reacciones y momentos inéditos, ampliando la experiencia del reality más allá de la televisión.

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El éxito previo del formato, sumado a su renovación y expansión internacional, convierte a Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales en uno de los regresos más esperados. La combinación de competencia física, entretenimiento y nuevas figuras al frente del proyecto promete atraer tanto a seguidores del formato original como a nuevas audiencias. Además, la integración digital refuerza su relevancia en un entorno donde el contenido multiplataforma es clave.