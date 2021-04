Raúl de Molina se solidariza con Frida Sofía y le pide disculpas si alguna vez habló mal de ella

En cambio, El Gordo externó su solidaridad y ofreció una disculpa a Frida Sofía. "Creo que esta niña necesita ayuda, creo que tiene razón y le pido perdón aquí, si en algún momento me he manifestado en contra de ella ", expresó Raúl de Molina, quien no quiso debatir si el abuso que habría sufrido Frida Sofía fue a manos de su abuelo o no.

"Yo no la conozco, no soy amigo de ella, la he visto dos o tres veces. No la he entrevistado, no estoy buscando una entrevista con ella, ni me importa si me da la entrevista o no me la da, no estoy interesado en todo eso", aclaró el presentador.