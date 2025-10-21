TV SHOWS
el conquistador
El Conquistador

‘El Conquistador: Supervivencia Extrema’ apuesta por la innovación, el riesgo y así invadirá a UNIMÁS

Julián Gil y Valeria Marín presentaron ante la prensa todo sobre 'El Conquistador: Supervivencia Extrema'

Univision picture
Por:Univision
Video PROHIBIDOS LOS DÉBILES: El campamento POBRE te ROMPE o te FORJA en El Conquistador | Travesía Cruda

‘El Conquistador: Supervivencia Extrema’ está a unos días de impactar a la audiencia con sus retos y destrezas, pero antes los productores y los participantes del reality presentaron el mismo ante la prensa para explicar un poco de lo que verás en la pantalla chica a partir de este lunes 27 de octubre.

“Es una apuesta muy grande en TelevisaUnivision; creemos en apostar por el riesgo y la innovación y no hay nada mejor que muestre el riesgo que ‘El Conquistador’, aseguró Patricio Cordero, productor ejecutivo.

Cordero aseguró que el reality tiene dos elementos importantes a tomar en cuenta: la supervivencia y las pruebas físicas de competencia, realizadas en el parque Los Haitises, en República Dominicana, que cuenta con 10 kilómetros de pura selva.

Valeria Marín y Julián Gil conducen 'El Conquistador'
Valeria Marín y Julián Gil conducen 'El Conquistador'
Imagen TelevisaUnivision

En ‘El Conquistador: Supervivencia Extrema’, el cual consta de 35 capítulos, participan 36 participantes divididos en tres equipos cada uno con un capitán.

“Celebramos la revolución en la televisión de aventura y de competencia, es el reality más extremo que van a ver”, aseguró el productor.

Descubre todo lo que ‘El Conquistador: Supervivencia Extrema’ tiene preparado para ti de lunes a viernes a las 8P/7C solo por UNIMÁS y no te pierdas lo mejor del programa en su sitio oficial.

