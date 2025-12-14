El Conquistador ¿Quiénes son los finalistas de ‘El Conquistador: Supervivencia Extrema’? Cuatro participantes se enfrentarán en el Desafío final para conocer al máximo ganador de 'El Conquistador'

Video Julián Gil REVELÓ momentos inéditos de El Conquistador tras las cámaras

Tras casi un mes de transmisión, 'El Conquistador: Supervivencia Extrema' concluye transmisiones con gran éxito en el que la audiencia pudo disfrutar impactantes desafíos en los que los participantes se tenían que enfrentar para conseguir comida, vivienda y supervivencia.

36 personas fueron seleccionadas para participar y tras ver en cada capítulo la eliminación de una por una, ahora cuatro finalistas lo darán todo para conseguir el premio de 200 mil dólares y convertirse así en el primer conquistador de Latinoamérica.

Conoce a los cuatro finalistas de 'El Conquistador'

Los cuatro participantes que se enfrentarán en la final son:

- Addy

Addy de 'El Conquistador' Imagen TelevisaUnivision



- Arielo

Arielo de 'El Conquistador' Imagen TelevisaUnivision



- Asaf

Asaf de 'El Conquistador' Imagen TelevisaUnivision



- Mamba

Mambo de 'El Conquistador' Imagen TelevisaUnivision