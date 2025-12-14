¿Quiénes son los finalistas de ‘El Conquistador: Supervivencia Extrema’?
Cuatro participantes se enfrentarán en el Desafío final para conocer al máximo ganador de 'El Conquistador'
Tras casi un mes de transmisión, 'El Conquistador: Supervivencia Extrema' concluye transmisiones con gran éxito en el que la audiencia pudo disfrutar impactantes desafíos en los que los participantes se tenían que enfrentar para conseguir comida, vivienda y supervivencia.
36 personas fueron seleccionadas para participar y tras ver en cada capítulo la eliminación de una por una, ahora cuatro finalistas lo darán todo para conseguir el premio de 200 mil dólares y convertirse así en el primer conquistador de Latinoamérica.
Conoce a los cuatro finalistas de 'El Conquistador'
Los cuatro participantes que se enfrentarán en la final son:
- Addy
- Arielo
- Asaf
- Mamba
Solo uno de ellos se alzará con el título y el reconocimiento, ¿quién será? Descúbrelo este lunes 15 de diciembre a las 8P/9C por UNIMÁS.