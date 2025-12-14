El Conquistador ¿Dónde y a qué hora ver la final de ‘El Conquistador’? Aquí te contamos cómo disfrutar del gran final de 'El Conquistador: Supervivencia Extrema', el reality extremo conducido por Julián Gil y Valeria Marín

Julián Gil y Valeria Marín celebraron una luna de miel extrema tras su boda al integrarse como conductores de 'El Conquistador: Supervivencia Extrema', el reality show de TelevisaUnivision que los puso a vivir grandes aventuras como pareja pues tuvieron que celebrar su amor entre adversos climas, fuertes fríos y más.

Tras casi dos meses de transmisión, los participantes por fin podrán descubrir quién se hará acreedor del premio de los 200 mil dólares.

El Conquistador: Supervivencia Extrema: Gran final

El Conquistador llegará a su final este lunes 15 de diciembre en punto de las 8P/7C y aquí te decimos los lugares en los que puedes verlo EN VIVO:

- A través de la señal de UNIMÁS por medio de tu televisor

- En tu cuenta de ViX en la señal en vivo de la plataforma digital

- Si no puedes verlo en tiempo real, entra al sitio oficial de 'El Conquistador' para ver el capítulo completo

Tienes estas tres opciones para disfrutar del gran final del reality extremo que ha conquistado a la audiencia desde su estreno.