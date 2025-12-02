TV SHOWS
TV SHOWS
el conquistador
El Conquistador

¿Cómo se nomina ahora en ‘El Conquistador’? Te contamos las nuevas reglas del reality extremo

Tras la unificación de los equipos, entérate cómo es ahora el proceso de nominación en ‘El Conquistador’

Univision picture
Por:Univision
Video La traición hermano: Franco deja sin palabras a todos con su nominación

Judoman y Viridiana, los capitanes de los Centauros y las Amazonas respectivamente, abandonaron este viernes 28 de noviembre el reality extremo ‘El Conquistador’ luego de que las Amazonas perdieran a un integrante más y no pudieran continuar en la contienda como equipo.

Tras despedirse de sus compañeros, Julián Gil y Valeria Marín explicaron cómo será ahora el proceso de nominación pues ahora competirán de manera individual por el gran premio.

PUBLICIDAD

Más sobre El Conquistador

Judoman triunfa como capitán y se despide de los Centauros en 'El Conquistador'
1 mins

Judoman triunfa como capitán y se despide de los Centauros en 'El Conquistador'

El Conquistador
Airy dice adiós a ‘El Conquistador’ y Perfecto se le declara: “¿Quieres ser mi novia?”
2 mins

Airy dice adiós a ‘El Conquistador’ y Perfecto se le declara: “¿Quieres ser mi novia?”

El Conquistador
Perfecto, Mila y Piña se enfrentan en ‘El Conquistador’: ¿quién salió del reality extremo?
1 mins

Perfecto, Mila y Piña se enfrentan en ‘El Conquistador’: ¿quién salió del reality extremo?

El Conquistador
Las Amazonas pierden a una integrante más, ¿los Centauros las alcanzarán en ‘El Conquistador’?
1 mins

Las Amazonas pierden a una integrante más, ¿los Centauros las alcanzarán en ‘El Conquistador’?

El Conquistador
¿Cuántas integrantes de las Amazonas quedan en ‘El Conquistador’?
1 mins

¿Cuántas integrantes de las Amazonas quedan en ‘El Conquistador’?

El Conquistador
Javi queda eliminado de ‘El Conquistador’ y rompe en llanto al abandonar el reality extremo
1 mins

Javi queda eliminado de ‘El Conquistador’ y rompe en llanto al abandonar el reality extremo

El Conquistador
Perfecto reta a Judoman a un duelo, ¿quién ganará? Velo en 'El Conquistador'
1 mins

Perfecto reta a Judoman a un duelo, ¿quién ganará? Velo en 'El Conquistador'

El Conquistador
¡Los Centauros aceptan la declaración de guerra de las Amazonas en ‘El Conquistador’!
1 mins

¡Los Centauros aceptan la declaración de guerra de las Amazonas en ‘El Conquistador’!

El Conquistador
Balvin se rinde en ‘El Conquistador’ y Valeria Marín termina decepcionada: ‘Pudiste dar mucho más’
2 mins

Balvin se rinde en ‘El Conquistador’ y Valeria Marín termina decepcionada: ‘Pudiste dar mucho más’

El Conquistador
Los Centauros son descalificados en reto por culpa de Judoman: 'La ira te jugó en contra'
2 mins

Los Centauros son descalificados en reto por culpa de Judoman: 'La ira te jugó en contra'

El Conquistador

¡Las reglas cambian en ‘El Conquistador’!

Los participantes de ‘El Conquistador’ seguirán enfrentándose a Juegos de Inmunidad y Desafíos de Eliminación.

El ganador del Juego de Inmunidad, del que ya solo sale un vencedor, tendrá dos ‘premios’: elegir a alguien que tenga inmunidad y a alguien que se vaya directo al Desafío de Eliminación.

Asimismo, el que quede en último lugar del Juego de Inmunidad será quien también pase directamente a la nominación.

Los Centauros ahora juegan en individual.
Los Centauros ahora juegan en individual.
Imagen TelevisaUnivision

Las famosas Asambleas continuarán y cada participante nominará a quien crea que debe ir al Desafío de Eliminación; quien reciba más votos tendrá que enfrentarse a sus otros compañeros para evitar salir del reality.

En total serán tres los participantes que deberán competir y solo uno de ellos abandonará el programa.

Descubre todo lo que pasa en ‘El Conquistador’ de lunes a viernes por UNIMÁS y no te pierdas todo el contenido que hemos preparado para ti en el sitio oficial del reality extremo.

Relacionados:
El Conquistador

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Desastre en familia
De viaje con los Derbez
Gratis
Cómplices
Gratis
Bajo un volcán
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX