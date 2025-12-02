¿Cómo se nomina ahora en ‘El Conquistador’? Te contamos las nuevas reglas del reality extremo

Video La traición hermano: Franco deja sin palabras a todos con su nominación

Judoman y Viridiana, los capitanes de los Centauros y las Amazonas respectivamente, abandonaron este viernes 28 de noviembre el reality extremo ‘El Conquistador’ luego de que las Amazonas perdieran a un integrante más y no pudieran continuar en la contienda como equipo.

Tras despedirse de sus compañeros, Julián Gil y Valeria Marín explicaron cómo será ahora el proceso de nominación pues ahora competirán de manera individual por el gran premio.

¡Las reglas cambian en ‘El Conquistador’!

Los participantes de ‘El Conquistador’ seguirán enfrentándose a Juegos de Inmunidad y Desafíos de Eliminación.

El ganador del Juego de Inmunidad, del que ya solo sale un vencedor, tendrá dos ‘premios’: elegir a alguien que tenga inmunidad y a alguien que se vaya directo al Desafío de Eliminación.

Asimismo, el que quede en último lugar del Juego de Inmunidad será quien también pase directamente a la nominación.

Los Centauros ahora juegan en individual. Imagen TelevisaUnivision

Las famosas Asambleas continuarán y cada participante nominará a quien crea que debe ir al Desafío de Eliminación; quien reciba más votos tendrá que enfrentarse a sus otros compañeros para evitar salir del reality.

En total serán tres los participantes que deberán competir y solo uno de ellos abandonará el programa.