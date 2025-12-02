TV SHOWS
el conquistador
El Conquistador

Franco traiciona a sus compañeros y ellos juran venganza en ‘El Conquistador’

Franco sorprendió a todos los participantes de 'El Conquistador' con su nominación para el Desafío de Eliminación

Video Centauros explotan por la traición de Franco en la Asamblea

En el capítulo de este lunes 1 de diciembre, el camino de ‘El Conquistador’ tomó un rumbo distinto al mostrar que Franco, uno de los finalistas, traicionó a sus compañeros de los Centauros, provocando el enojo y tristeza de todos.

Y es que en la Asamblea, Franco nominó directamente a Arielo para ir al Desafío de Eliminación y con una sonrisa le aseveró: “Diviértete”.

De acuerdo con Franco, esto lo hizo por estrategia y por creer que Arielo solo habla mal de sus compañeros. Arielo, por su parte, aseguró esperar la ‘traición’ de su compañero: “De Franco se puede esperar cualquier cosa. Él es una persona que en los juegos no ha apostado casi nada; es muy inteligente”.

El Conquistador

Todos los integrantes de los extintos Centauros, así como las Amazonas, quedaron impactados con la decisión de Franco, especialmente Claudia y Asaf.

“Estoy en shock por la maldad”, comentó Claudia, mientras Julián Gil cuestionó a Franco por ‘vender’ a sus compañeros.

Franco traiciona a sus compañeros de 'El Conquistador'
Franco traiciona a sus compañeros de 'El Conquistador'
¿Quién fue eliminado de ‘El Conquistador’ el 1 de diciembre?

Tres participantes fueron nominados en la emisión del 1 de diciembre de ‘El Conquistador’: Valiente, Claudia y Arielo, quienes se enfrentaron en el Desafío ‘Escalada Libre’, del que Arielo quedó en primer lugar, Claudia en segundo y Valiente en tercero, quedando así eliminada del reality extremo.

Valiente no pudo ocultar las lágrimas y le pidió a Addy ‘vengar’ la traición de Franco.

Valiente queda eliminada de 'El Conquistador' y Addy le muestra su apoyo
Valiente queda eliminada de 'El Conquistador' y Addy le muestra su apoyo
“Me voy en paz porque sobrepasé situaciones mentales, porque yo quería probarme. Me pesa ser víctima de esa persona”, comentó al ser cuestionada por lo que hizo su excompañero.

Así, ya quedan 10 participantes rumbo a la gran final de ‘El Conquistador’. Ve lo que pasará de lunes a viernes por UNIMÁS.

El Conquistador

