Franco queda eliminado de ‘El Conquistador’: “El karma le rebotó rápido”

Video Perfecto se vuelve el verdugo de Franco y lo manda a casa

En el más reciente episodio de ‘El Conquistador’, Franco y Perfecto se enfrentaron en un Desafío de Eliminación en el que Franco no pudo ganar y así quedó fuera del reality extremo.

“El karma le rebotó rápido. La vida te pasa factura rápido”, aseguró Asaf al ver a su compañero derrotado luego de haber traicionado a todo su equipo y venderse como demonio ante todos dispuesto a vencerlos.

Franco queda eliminado de 'El Conquistador' Imagen TelevisaUnivision



Al despedirse, Julián Gil, conductor del programa, le aseguró que le faltó humildad en sus últimos días en el reality show.

El resto de participantes no pudo ocultar su gusto de ver que Franco no volvía al campamento y ya no tendrán que lidiar con él.

¡Todos se enfrentan a las escaleras al cielo!

Comienza el nuevo juego de inmunidad de ‘El Conquistador’: Escaleras al cielo, en el que tuvieron que competir en equipos de tres personas.

Ariel, Spike y Coronita resultaron los ganadores para así disfrutar del campamento lleno de delicias. Los tres deciden darle la inmunidad a Addy y Arielo sorprende a todos al darle la nominación directa a Mamba.

Ariel, Spike y Coronita ganan el juego de inmunidad Imagen TelevisaUnivision