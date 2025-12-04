TV SHOWS
TV SHOWS
el conquistador
El Conquistador

Franco queda eliminado de ‘El Conquistador’: “El karma le rebotó rápido”

Los participantes que quedan en 'El Conquistador' se enfrentaron en un nuevo reto y aquí te contamos lo que pasó

Univision picture
Por:Univision
Video Perfecto se vuelve el verdugo de Franco y lo manda a casa

En el más reciente episodio de ‘El Conquistador’, Franco y Perfecto se enfrentaron en un Desafío de Eliminación en el que Franco no pudo ganar y así quedó fuera del reality extremo.

“El karma le rebotó rápido. La vida te pasa factura rápido”, aseguró Asaf al ver a su compañero derrotado luego de haber traicionado a todo su equipo y venderse como demonio ante todos dispuesto a vencerlos.

Franco queda eliminado de 'El Conquistador'
Franco queda eliminado de 'El Conquistador'
Imagen TelevisaUnivision

Más sobre El Conquistador

Franco y Claudia se enfrentan en ‘El Conquistador’: Te contamos todo lo que pasó
1 mins

Franco y Claudia se enfrentan en ‘El Conquistador’: Te contamos todo lo que pasó

El Conquistador
¿Cuántos participantes quedan en ‘El Conquistador’? Te contamos todo
1 mins

¿Cuántos participantes quedan en ‘El Conquistador’? Te contamos todo

El Conquistador
Franco traiciona a sus compañeros y ellos juran venganza en ‘El Conquistador’
1 mins

Franco traiciona a sus compañeros y ellos juran venganza en ‘El Conquistador’

El Conquistador
¿Cómo se nomina ahora en ‘El Conquistador’? Te contamos las nuevas reglas del reality extremo
1 mins

¿Cómo se nomina ahora en ‘El Conquistador’? Te contamos las nuevas reglas del reality extremo

El Conquistador
Judoman triunfa como capitán y se despide de los Centauros en 'El Conquistador'
1 mins

Judoman triunfa como capitán y se despide de los Centauros en 'El Conquistador'

El Conquistador
Airy dice adiós a ‘El Conquistador’ y Perfecto se le declara: “¿Quieres ser mi novia?”
2 mins

Airy dice adiós a ‘El Conquistador’ y Perfecto se le declara: “¿Quieres ser mi novia?”

El Conquistador
Perfecto, Mila y Piña se enfrentan en ‘El Conquistador’: ¿quién salió del reality extremo?
1 mins

Perfecto, Mila y Piña se enfrentan en ‘El Conquistador’: ¿quién salió del reality extremo?

El Conquistador
Las Amazonas pierden a una integrante más, ¿los Centauros las alcanzarán en ‘El Conquistador’?
1 mins

Las Amazonas pierden a una integrante más, ¿los Centauros las alcanzarán en ‘El Conquistador’?

El Conquistador
¿Cuántas integrantes de las Amazonas quedan en ‘El Conquistador’?
1 mins

¿Cuántas integrantes de las Amazonas quedan en ‘El Conquistador’?

El Conquistador
Javi queda eliminado de ‘El Conquistador’ y rompe en llanto al abandonar el reality extremo
1 mins

Javi queda eliminado de ‘El Conquistador’ y rompe en llanto al abandonar el reality extremo

El Conquistador


Al despedirse, Julián Gil, conductor del programa, le aseguró que le faltó humildad en sus últimos días en el reality show.

PUBLICIDAD

El resto de participantes no pudo ocultar su gusto de ver que Franco no volvía al campamento y ya no tendrán que lidiar con él.

¡Todos se enfrentan a las escaleras al cielo!

Comienza el nuevo juego de inmunidad de ‘El Conquistador’: Escaleras al cielo, en el que tuvieron que competir en equipos de tres personas.

Ariel, Spike y Coronita resultaron los ganadores para así disfrutar del campamento lleno de delicias. Los tres deciden darle la inmunidad a Addy y Arielo sorprende a todos al darle la nominación directa a Mamba.

Ariel, Spike y Coronita ganan el juego de inmunidad
Ariel, Spike y Coronita ganan el juego de inmunidad
Imagen TelevisaUnivision


En la Asamblea, Milo y Perfecto terminan nominados y, junto a Mamba, se enfrentarán en el Desafío de Eliminación, ¿quién será el próximo en salir? Descúbrelo hoy en ‘El Conquistador’ por UNIMÁS.

Relacionados:
El Conquistador

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Desastre en familia
Sonoro - Los sonidos de una generación
Gratis
Tigres: La historia perfecta
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX