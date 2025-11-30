Judoman triunfa como capitán y se despide de los Centauros en 'El Conquistador'

Judoman y Viridiana concluyeron su participación en ‘El Conquistador’ este viernes 28 de noviembre tras la salida de una de las Amazonas del reality extremo.

Judoman se convirtió en el capitán ganador, mientras Viridiana celebró su participación con las Amazonas.

PUBLICIDAD

Los Centauros reciben tremendo premio

Julián Gil y Valeria Marín sorprendieron a los Centauros al llegar al campamento rico para felicitar a Judoman por ser el capitán ganador de la fase previa a la Unificación.

Judoman no pudo contener las lágrimas y aseveró: “Quisieron pisotearme, pero sacaron de mí una fiera”.

Judoman dice adiós a los Centauros Imagen TelevisaUnivision

Los Centauros celebran haber ‘extinguido’ a las Amazonas y reciben de premio visitar una lujosa casa con alberca llena de deliciosos platillos y hasta con masajista.

Tras disfrutar un rato en la casa, todos se despiden entre lágrimas de Judoman, quien se va echando la tradicional porra de los Centauros.

Las Amazonas se despiden de su capitana

Mientras los Centauros celebran, las Amazonas saben que han perdido y ahora deberán jugar en individual, por ello se despidieron oficialmente de Viridiana, su capitana.

“Ha sido un gran honor ser su capitana. Mi sueño prevalece con ustedes”, dijo Viridiana.

Viridiana se despidió de las Amazonas Imagen TelevisaUnivision