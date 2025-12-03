TV SHOWS
el conquistador
El Conquistador

Franco y Claudia se enfrentan en ‘El Conquistador’: Te contamos todo lo que pasó

Los participantes de 'El Conquistador' se enfrentan a un juego de inmunidad contra unos 'temibles' cangrejos

Video Arielo y Franco se amenazan y rompen toda relación

En un nuevo episodio de ‘El Conquistador’, Franco se impactó al ver que Valiente no volvió al campamento y fue eliminada del reality extremo. Además, los demás participantes expresaron su sentir tras la traición de su compañero ante los Centauros.

Claudia, por ejemplo, aseguró no conocerlo y Valeria Marín le reveló que Valiente dijo que ahora que se encontraba fuera del programa hablaría con Breh para decirle quién realmente era su novio.

“Yo no soy una serpiente, soy un demonio”, aseguró Franco al asegurar que todo lo que hizo es por la estrategia que lleva para que él y sus amigos lleguen a la final de ‘El Conquistador’.

El Conquistador

En su camino para prepararse al Juego de Inmunidad, Claudia le pide a Franco mantenerse lejos y lo enfrenta. Él se molesta y reacciona, pero Mamba impide que las cosas se salgan de control.

Claudia muestra su molestia hacia Franco en 'El Conquistador'
Claudia muestra su molestia hacia Franco en 'El Conquistador'
Imagen TelevisaUnivision

¡Todos contra los cangrejos!

El Juego de Inmunidad de este episodio se llamó Cangrejos, en el que los participantes de ‘El Conquistador’ debieron trasladar por diferentes áreas todos los cangrejos que puedan… ¡con la boca!

Al final, Coronita fue la máxima ganadora del reto, en el que varios de los concursantes no pudieron ni tomar uno de los animales, entre ellos Franco, Perfecto y Addy.

Tras el reto, todos se enfrentaron en la Asamblea, donde Coronita nominó directamente a Franco y luego los demás nominan a Perfecto para ir al Desafío de Eliminación, donde los dos terminarán enfrentándose.

Julián Gil y Valeria Marín conducen 'El Conquistador'
Julián Gil y Valeria Marín conducen 'El Conquistador'
Imagen TelevisaUnivision

Al final, en el campamento, Franco y Ariel se hacen de palabras y terminan hasta amenazándose, pero ambos reconocen que lo que hicieron está mal y que por lo pronto lo mejor será no dirigirse la palabra.

Descubre qué más pasará en ‘El Conquistador’ de lunes a viernes a las 8P/7C por UNIMÁS.

