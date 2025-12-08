TV SHOWS
TV SHOWS
el conquistador
El Conquistador

El Conquistador llega a su final: ¿cuándo y dónde verlo por UNIMÁS?

El Conquistador: Supervivencia Extrema ya se acerca a su desenlace y aquí te contamos todo

Univision picture
Video Asaf queda en jaque al ser cuestionado por sus motivos reales para votar

‘El Conquistador: Supervivencia Extrema’ en poco más de un mes se ha convertido en uno de los realities más extremos de la televisión tanto de Estados Unidos como de México y Latinoamérica.

Julián Gil y Valeria Marín conducen este impactante programa que está a unos días de llegar a su final y aquí te contamos todo.

Julián Gil y Valeria Marín conducen 'El Conquistador'
Julián Gil y Valeria Marín conducen 'El Conquistador'
Imagen TelevisaUnivision

Más sobre El Conquistador

Franco queda eliminado de ‘El Conquistador’: “El karma le rebotó rápido”
1 mins

Franco queda eliminado de ‘El Conquistador’: “El karma le rebotó rápido”

El Conquistador
Franco y Claudia se enfrentan en ‘El Conquistador’: Te contamos todo lo que pasó
1 mins

Franco y Claudia se enfrentan en ‘El Conquistador’: Te contamos todo lo que pasó

El Conquistador
¿Cuántos participantes quedan en ‘El Conquistador’? Te contamos todo
1 mins

¿Cuántos participantes quedan en ‘El Conquistador’? Te contamos todo

El Conquistador
Franco traiciona a sus compañeros y ellos juran venganza en ‘El Conquistador’
1 mins

Franco traiciona a sus compañeros y ellos juran venganza en ‘El Conquistador’

El Conquistador
¿Cómo se nomina ahora en ‘El Conquistador’? Te contamos las nuevas reglas del reality extremo
1 mins

¿Cómo se nomina ahora en ‘El Conquistador’? Te contamos las nuevas reglas del reality extremo

El Conquistador
Judoman triunfa como capitán y se despide de los Centauros en 'El Conquistador'
1 mins

Judoman triunfa como capitán y se despide de los Centauros en 'El Conquistador'

El Conquistador
Airy dice adiós a ‘El Conquistador’ y Perfecto se le declara: “¿Quieres ser mi novia?”
2 mins

Airy dice adiós a ‘El Conquistador’ y Perfecto se le declara: “¿Quieres ser mi novia?”

El Conquistador
Perfecto, Mila y Piña se enfrentan en ‘El Conquistador’: ¿quién salió del reality extremo?
1 mins

Perfecto, Mila y Piña se enfrentan en ‘El Conquistador’: ¿quién salió del reality extremo?

El Conquistador
Las Amazonas pierden a una integrante más, ¿los Centauros las alcanzarán en ‘El Conquistador’?
1 mins

Las Amazonas pierden a una integrante más, ¿los Centauros las alcanzarán en ‘El Conquistador’?

El Conquistador
¿Cuántas integrantes de las Amazonas quedan en ‘El Conquistador’?
1 mins

¿Cuántas integrantes de las Amazonas quedan en ‘El Conquistador’?

El Conquistador

¿Cuándo termina ‘El Conquistador’ en UNIMÁS?

PUBLICIDAD

‘El Conquistador: Supervivencia Extrema’ concluirá transmisiones el próximo lunes 15 de diciembre en punto de las 8P/7C por UNIMÁS con un capítulo que te hará vibrar y te mantendrá al borde del asiento para ver cuál de los participantes se llevará el máximo premio y el título del ganador del reality.

Hasta ahora quedan siete concursantes que están decididos a darlo todo: Mamba, Claudia, Asaf, Ariel, Coronita, Perfecto y Addy.

¿Cuál de ellos ganará este exitoso programa? Descúbrelo de lunes a viernes por UNIMÁS y no te pierdas todo lo que hemos preparado para ti en el sitio oficial de ‘El Conquistador’.

Relacionados:
El Conquistador

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Mirreyes contra Godínez: Un especial de Navidad
Cómplices
Gratis
Tráiler: Oríllese a la orilla (Temporada 2)
Desastre en familia
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX