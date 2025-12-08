El Conquistador El Conquistador llega a su final: ¿cuándo y dónde verlo por UNIMÁS? El Conquistador: Supervivencia Extrema ya se acerca a su desenlace y aquí te contamos todo

Video Asaf queda en jaque al ser cuestionado por sus motivos reales para votar

‘El Conquistador: Supervivencia Extrema’ en poco más de un mes se ha convertido en uno de los realities más extremos de la televisión tanto de Estados Unidos como de México y Latinoamérica.

Julián Gil y Valeria Marín conducen este impactante programa que está a unos días de llegar a su final y aquí te contamos todo.

Julián Gil y Valeria Marín conducen 'El Conquistador' Imagen TelevisaUnivision

¿Cuándo termina ‘El Conquistador’ en UNIMÁS?

‘El Conquistador: Supervivencia Extrema’ concluirá transmisiones el próximo lunes 15 de diciembre en punto de las 8P/7C por UNIMÁS con un capítulo que te hará vibrar y te mantendrá al borde del asiento para ver cuál de los participantes se llevará el máximo premio y el título del ganador del reality.

Hasta ahora quedan siete concursantes que están decididos a darlo todo: Mamba, Claudia, Asaf, Ariel, Coronita, Perfecto y Addy.