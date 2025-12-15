El Conquistador Mamba gana ‘El Conquistador’ y así fue como triunfó en el reality extremo Mamba se convirtió en el absoluto ganador de 'El Conquistador' y aquí te contamos todo lo que pasó en la gran final

Video ¡IMPRESIONANTE! Así fue el cambio físico de los finalistas de 'El Conquistador'

El último episodio de ‘El Conquistador’ arrancó con Asaf, Mamba, Ariel y Addy como los grandes finalistas del reality show extremo; Valeria Marín y Julián Gil les aseguran que gane quien gane todos saldrán siendo mejores seres humanos.

Los cuatro finalistas de El Conquistador juntos rumbo al último desafío Imagen TelevisaUnivision

Con esa emoción dan por inaugurada la gran final, en la que los cuatro reciben una sorpresa impactante: ¡sus seres queridos llegan en lancha a darles mensajes de aliento!

PUBLICIDAD

Cada uno de los familiares les dan palabras de aliento y mutuamente aprovechan para reconciliarse y unirse más.

Arranca el desafío final de ‘El Conquistador’

Tras recibir el apoyo de sus familiares, los finalistas prestan atención a las indicaciones de Valeria Marín para enfrentar el último desafío: deberán subirse a un helicóptero, saltar, nadar a unas balsas y, en pareja, remar hasta los estandartes.

Ahí, ya en individual, llegar hasta la tirolesa para recorrerla hasta llegar a una impresionante pared que deberán escalar. Al llegar hasta arriba, encontrarán otra tirolesa, donde estará la bandera del Conquistador esperando al ganador.

Los cuatro lo dan todo en la prueba, pero es Mamba quien toma la delantera y llega en primer lugar hasta la bandera, convirtiéndose así en el gran ganador del reality extremo.

Los cuatro finalistas de El Conquistador juntos rumbo al último desafío Imagen TelevisaUnivision

“Gracias Dios, Puerto Rico. Yo soy su conquistador latino”, declaró tras ser nombrado por Julián Gil como el absoluto triunfador y ganador de los 200 mil dólares.

Mamba, quien no pudo contener la emoción al romper en llanto, cerró el programa con un grito de felicidad y así poniendo fin a la primera temporada de ‘El Conquistador’.

Los participantes se despidieron de Julián Gil y Valeria Marín con una gran foto Imagen TelevisaUnivision