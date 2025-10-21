Ellos son los capitanes que guiarán a los participantes de 'El Conquistador: Supervivencia Extrema'

Video PROHIBIDOS LOS DÉBILES: El campamento POBRE te ROMPE o te FORJA en El Conquistador | Travesía Cruda

En “El Conquistador: Supervivencia Extrema”, el nuevo reality de alto riesgo producido por The Mediapro Studio para TelevisaUnivision, los capitanes de equipo tendrán una función clave: liderar, inspirar y competir junto a sus compañeros, enfrentando los mismos desafíos sin aspirar al premio mayor.

Aunque no podrán ser nominados, eliminados ni ganar el premio, los capitanes vivirán exactamente las mismas condiciones que los concursantes: desde las recompensas hasta los castigos, pasando por la convivencia en la naturaleza salvaje. Además, participarán activamente en cada reto, aportando su experiencia, fuerza y visión estratégica.

PUBLICIDAD

Con personalidades muy distintas y trayectorias admirables, los tres capitanes reflejan los valores que definirá cada equipo: disciplina, unión, fuerza y resistencia.

Amazonas: Capitán Viridiana Álvarez



Primera mujer latinoamericana que logra conquistar las 14 montañas más altas del planeta. Viridiana estará al frente de un equipo de mujeres dispuesta a demostrar disciplina, resistencia y liderazgo.

Video Viridiana será Capitana de las Amazonas en 'El Conquistador: Supervivencia Extrema'

Centauros: Capitán Eduardo Ávila, Judoman



Medallista de oro paralímpico. Guiará a un equipo mixto integrado por hombres y mujeres, que simboliza la unión y resiliencia frente a la adversidad.

Video Judoman es el Capitán de los Centauros en 'El Conquistador: Supervivencia Extrema'

Titanes: Capitán Peter Hance



Entrenador personal y ex policía. Saltó a la fama en 2016 al ganar El Gran Hermano. Es reconocido por su carácter fuerte y competitivo. Dirige un grupo de hombres que deberán mostrar fuerza y estrategia en cada reto.

Video Peter Hance será Capitán de los Titanes en 'El Conquistador: Supervivencia Extrema'



Los capitanes jugarán un papel fundamental, no solo como guías sino también como compañeros de batalla.