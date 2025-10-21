Ellos son los capitanes que guiarán a los participantes de 'El Conquistador: Supervivencia Extrema'
Los tres aguerridos capitanes encabezan a los equipos en la competencia más extrema de UNIMAS
En “El Conquistador: Supervivencia Extrema”, el nuevo reality de alto riesgo producido por The Mediapro Studio para TelevisaUnivision, los capitanes de equipo tendrán una función clave: liderar, inspirar y competir junto a sus compañeros, enfrentando los mismos desafíos sin aspirar al premio mayor.
Aunque no podrán ser nominados, eliminados ni ganar el premio, los capitanes vivirán exactamente las mismas condiciones que los concursantes: desde las recompensas hasta los castigos, pasando por la convivencia en la naturaleza salvaje. Además, participarán activamente en cada reto, aportando su experiencia, fuerza y visión estratégica.
Con personalidades muy distintas y trayectorias admirables, los tres capitanes reflejan los valores que definirá cada equipo: disciplina, unión, fuerza y resistencia.
Amazonas: Capitán Viridiana Álvarez
Primera mujer latinoamericana que logra conquistar las 14 montañas más altas del planeta. Viridiana estará al frente de un equipo de mujeres dispuesta a demostrar disciplina, resistencia y liderazgo.
Centauros: Capitán Eduardo Ávila, Judoman
Medallista de oro paralímpico. Guiará a un equipo mixto integrado por hombres y mujeres, que simboliza la unión y resiliencia frente a la adversidad.
Titanes: Capitán Peter Hance
Entrenador personal y ex policía. Saltó a la fama en 2016 al ganar El Gran Hermano. Es reconocido por su carácter fuerte y competitivo. Dirige un grupo de hombres que deberán mostrar fuerza y estrategia en cada reto.
Los capitanes jugarán un papel fundamental, no solo como guías sino también como compañeros de batalla.
El reality se ha convertido en uno de los estrenos más esperados del año, y su formato internacionalmente reconocido llegará a UNIMAS el 27 de octubre a las 8P/7C