¿Cuántos participantes quedan en ‘El Conquistador’? Te contamos todo
Estos son los competidores que aún buscan ganar el reality más extremo de la televisión
‘El Conquistador: Supervivencia Extrema’ se ha convertido en uno de los realities más impactantes de la televisión gracias a los fuertes desafíos a los que se han tenido que enfrentar sus competidores.
Tras más de un mes de transmisión, los 36 participantes se han ido eliminando uno a uno del programa y ya quedan muy pocos los que van directo a la final para conseguir el primer lugar y el reconocimiento a su gran esfuerzo.
¿Quiénes quedan aún en ‘El Conquistador’?
Luego de enfrentarse a aguerridas batallas, juegos y desafíos, son 11 los participantes que aún se mantienen firmes en ‘El Conquistador: Supervivencia Extrema’ y del que saldrá el máximo ganador.
Ellos son:
- Addy
- Arielo
- Asaf
- Claudia
- Coronita
- Franco
- Mamba
- Mila
- Perfecto
- Spike
De estos, 5 pertenecieron a las Amazonas y 5 a los Centauros, ¿quiénes llegarán a la gran final de ‘El Conquistador’?
Descúbrelo de lunes a viernes por UNIMÁS y no te pierdas todo lo que hemos preparado para ti en el sitio oficial de ‘El Conquistador’.