¿Cuántos participantes quedan en ‘El Conquistador’? Te contamos todo

Video Centauros explotan por la traición de Franco en la Asamblea

‘El Conquistador: Supervivencia Extrema’ se ha convertido en uno de los realities más impactantes de la televisión gracias a los fuertes desafíos a los que se han tenido que enfrentar sus competidores.

Tras más de un mes de transmisión, los 36 participantes se han ido eliminando uno a uno del programa y ya quedan muy pocos los que van directo a la final para conseguir el primer lugar y el reconocimiento a su gran esfuerzo.

¿Quiénes quedan aún en ‘El Conquistador’?

Luego de enfrentarse a aguerridas batallas, juegos y desafíos, son 11 los participantes que aún se mantienen firmes en ‘El Conquistador: Supervivencia Extrema’ y del que saldrá el máximo ganador.

Ellos son:

- Addy

- Arielo

- Asaf

- Claudia

- Coronita

- Franco

- Mamba

- Mila

- Perfecto

- Spike

De estos, 5 pertenecieron a las Amazonas y 5 a los Centauros, ¿quiénes llegarán a la gran final de ‘El Conquistador’?

Valeria Marín y Julián Gil conducen 'El Conquistador' Imagen TelevisaUnivision