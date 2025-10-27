El Conquistador arranca con primer reto de inmunidad; dos equipos terminan durmiendo en el fango

Video El salto de fe de Titanes, Amazonas y Centauros está por comenzar

En el arranque de 'El Conquistador', Julián Gil y Valeria Marín presentaron en los Haitises, República Dominicana, a los tres equipos que conforman el reality show, así como a los capitanes de cada uno de ellos: los Titanes, los Centauros y las Amazonas.

Además, revelaron que desde el inicio vivirán su primer juego, el de inmunidad. De acuerdo con los conductores, los participantes deberán controlar sus emociones y buscar, al final, la bandera del Conquistador: “quien llegue a ella, la debe levantar con fuerza y orgullo”, dijo Julián Gil.

Los tres equipos fueron presentados en el arranque de 'El Conquistador' Imagen TelevisaUnivision

¿En qué consistió el primer juego de inmunidad?

El primer juego de inmunidad se llamó ‘El Salto de Fe’, que consistió en saltar de 3 trampolines a 50 pies (15 metros), una vez que cayeran al agua, los participantes tenían que nadar en mar abierto hasta la canoa del color de su equipo.

No pueden remar hasta que todo el equipo haya saltado y así buscar a su capitán. Cuando suban al capitán a la canoa, tenían que nadar a su regreso hasta una pared de 5 pisos. Ahí, el capitán y dos integrantes debieron trepar una escalera de cuerda y, al llegar los tres, alzar la bandera.

Cada uno de los equipos decidió qué participantes se enfrentarían al reto y fueron saltando conforme Julián Gil les indicaba. Algunos no pudieron llegar a la canoa por problemas en el salto, otros no pudieron saltar por miedo a las alturas, como Mr. Jay, quien realmente dijo que no podía realizar el reto.

“Estás paralizando a todo el grupo”, le dijo Julián, “si tú viniste aquí es porque tú puedes”. Mr. Jay confesó no querer hacerlo y el conductor lo apoyó. Al final, el participante acabó aventándose, pero tuvo que ser socorrido debido a que no sabía nadar.

Los Centauros terminaron hundiéndose. Imagen TelevisaUnivision



Otro problema que presentaron fue que la canoa del equipo de los Centauros se hundió por completo por tanto peso, así que tuvieron que nadar para llegar a la pared de la escalera.

¿Quién ganó el primer reto de inmunidad?

Las primeras en llegar fueron las Amazonas, cuyas tres participantes comenzaron a subir, presionadas por la llegada de los Titanes.

Addy, de las Amazonas, fue la primera en alzar la bandera, ganando así el primer juego de inmunidad. En segundo lugar quedaron los Titanes gracias a Perfecto; los Centauros en último.

Las Amazonas celebraron su triunfo: “no podía estar más contenta y orgullosa de cada una de ustedes”, aseguró Viridiana, la capitana del grupo.

Valeria Marín reveló que las Amazonas, por ganar, disfrutarán de todas las comodidades en el campamento rico, donde disfrutarán de una cabaña con todo amueblado y recibirán comida.

Los Titanes irán al campamento pobre, lleno de mosquitos. Los Centauros se irán al campamento infernal, donde dormirán en la intemperie, con fango y poco espacio. Ninguno de los dos equipos recibirá comida.