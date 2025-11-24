¿Cuántas integrantes de las Amazonas quedan en ‘El Conquistador’?

Video Enfermas y con espasmos: Amazonas sufren del estómago en medio de la noche

A casi un mes del gran estreno de ‘El Conquistador’, el reality show ha impactado a la audiencia por sus retos extremos y sus desafíos para conseguir comida.

Cada día ha salido un integrante del programa, pero ¿cuántos integrantes quedan de las Amazonas? Aquí te contamos todo.

El Conquistador Imagen TelevisaUnivision

Las Amazonas siguen en la contienda

Hasta el momento, quedan 9 integrantes de las Amazonas dispuestas a darlo todo en ‘El Conquistador’. Ellas son:

- Viridiana

- Airy

- Perfecto

- Cindy

- Piña

- Mila

- Spike

- Coronita

- Addy

Estos nueve participantes están decididos a llevarse el gran premio, ¿lo lograrán?