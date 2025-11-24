¿Cuántas integrantes de las Amazonas quedan en ‘El Conquistador’?
A un mes del final de 'El Conquistador', las Amazonas han demostrado ser uno de los equipos más fuertes del reality extremo
Video Enfermas y con espasmos: Amazonas sufren del estómago en medio de la noche
A casi un mes del gran estreno de ‘El Conquistador’, el reality show ha impactado a la audiencia por sus retos extremos y sus desafíos para conseguir comida.
Cada día ha salido un integrante del programa, pero ¿cuántos integrantes quedan de las Amazonas? Aquí te contamos todo.
El Conquistador
Imagen TelevisaUnivision
Las Amazonas siguen en la contienda
Hasta el momento, quedan 9 integrantes de las Amazonas dispuestas a darlo todo en ‘El Conquistador’. Ellas son:
- Viridiana
- Airy
- Perfecto
- Cindy
- Piña
- Mila
- Spike
- Coronita
- Addy
Estos nueve participantes están decididos a llevarse el gran premio, ¿lo lograrán?
Velo en ‘El Conquistador’, de lunes a viernes a las 8P/7C en UNIMÁS y no te pierdas lo mejor del reality en el sitio oficial.
Relacionados: