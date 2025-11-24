TV SHOWS
TV SHOWS
el conquistador
El Conquistador

¿Cuántas integrantes de las Amazonas quedan en ‘El Conquistador’?

A un mes del final de 'El Conquistador', las Amazonas han demostrado ser uno de los equipos más fuertes del reality extremo

Univision picture
Por:Univision
Video Enfermas y con espasmos: Amazonas sufren del estómago en medio de la noche

A casi un mes del gran estreno de ‘El Conquistador’, el reality show ha impactado a la audiencia por sus retos extremos y sus desafíos para conseguir comida.

Cada día ha salido un integrante del programa, pero ¿cuántos integrantes quedan de las Amazonas? Aquí te contamos todo.

El Conquistador
El Conquistador
Imagen TelevisaUnivision

Más sobre El Conquistador

Javi queda eliminado de ‘El Conquistador’ y rompe en llanto al abandonar el reality extremo
1 mins

Javi queda eliminado de ‘El Conquistador’ y rompe en llanto al abandonar el reality extremo

El Conquistador
Perfecto reta a Judoman a un duelo, ¿quién ganará? Velo en 'El Conquistador'
1 mins

Perfecto reta a Judoman a un duelo, ¿quién ganará? Velo en 'El Conquistador'

El Conquistador
¡Los Centauros aceptan la declaración de guerra de las Amazonas en ‘El Conquistador’!
1 mins

¡Los Centauros aceptan la declaración de guerra de las Amazonas en ‘El Conquistador’!

El Conquistador
Balvin se rinde en ‘El Conquistador’ y Valeria Marín termina decepcionada: ‘Pudiste dar mucho más’
2 mins

Balvin se rinde en ‘El Conquistador’ y Valeria Marín termina decepcionada: ‘Pudiste dar mucho más’

El Conquistador
Los Centauros son descalificados en reto por culpa de Judoman: 'La ira te jugó en contra'
2 mins

Los Centauros son descalificados en reto por culpa de Judoman: 'La ira te jugó en contra'

El Conquistador
Fede es eliminado de ‘El Conquistador’ y rompe en llanto al salir del reality extremo
1 mins

Fede es eliminado de ‘El Conquistador’ y rompe en llanto al salir del reality extremo

El Conquistador
King se rinde y provoca la desintegración de los Titanes en 'El Conquistador: Supervivencia Extrema'
1 mins

King se rinde y provoca la desintegración de los Titanes en 'El Conquistador: Supervivencia Extrema'

El Conquistador
Los Centauros traicionan a las Amazonas; Viridiana explota y amenaza: ‘Aquí huele a muerto’
1 mins

Los Centauros traicionan a las Amazonas; Viridiana explota y amenaza: ‘Aquí huele a muerto’

El Conquistador
Yuyo pierde en el Islote Cortado y así queda eliminada de ‘El Conquistador: Supervivencia Extrema’
1 mins

Yuyo pierde en el Islote Cortado y así queda eliminada de ‘El Conquistador: Supervivencia Extrema’

El Conquistador
Poly anuncia su salida de ‘El Conquistador: Supervivencia Extrema’ y aclara: “Mi cuerpo ya no da”
2 mins

Poly anuncia su salida de ‘El Conquistador: Supervivencia Extrema’ y aclara: “Mi cuerpo ya no da”

El Conquistador

Las Amazonas siguen en la contienda

PUBLICIDAD

Hasta el momento, quedan 9 integrantes de las Amazonas dispuestas a darlo todo en ‘El Conquistador’. Ellas son:

- Viridiana
- Airy
- Perfecto
- Cindy
- Piña
- Mila
- Spike
- Coronita
- Addy

Estos nueve participantes están decididos a llevarse el gran premio, ¿lo lograrán?

Velo en ‘El Conquistador’, de lunes a viernes a las 8P/7C en UNIMÁS y no te pierdas lo mejor del reality en el sitio oficial.

Relacionados:
El Conquistador

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Bajo un volcán
La noche eterna del Baby'O
Pacto de sangre
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX