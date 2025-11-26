Perfecto, Mila y Piña se enfrentan en ‘El Conquistador’: ¿quién salió del reality extremo?

Video Cincy es llevada al hospital por una insoportable molestia

En el capítulo de este martes 25 de noviembre de 'El Conquistador', Las Amazonas nominan por mayoría a Mila y Viridiana, la capitana, a Piña. Mila se molesta tras la nominación y asegura que su equipo no es tan unido como mencionan.

“Las máscaras ya se cayeron”, comentó y aseguró que ella ganaría el reality extremo.

¿Quién fue eliminado hoy de ‘El Conquistador’?

Piña, Mila y Perfecto se enfrentan en el Desafío Auto Ascención. Los tres lo dieron todo y quedaron empatados.

Valeria Marín les comenta que, como nadie ganó, es Viridiana la que debe tomar la decisión de quién debe salir del programa.

Tras meditarlo, Viri anuncia que es Piña la que debe abandonar ‘El Conquistador’: “Deja una huella. No representa su error en la competencia”.

Así, las Amazonas vuelven a perder un integrante más del equipo.