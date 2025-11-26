TV SHOWS
TV SHOWS
el conquistador
El Conquistador

Perfecto, Mila y Piña se enfrentan en ‘El Conquistador’: ¿quién salió del reality extremo?

Julián Gil y Valeria Marín ponen a prueba a los tres nominados de Las Amazonas en 'El Conquistador'

Univision picture
Por:Univision
Video Cincy es llevada al hospital por una insoportable molestia

En el capítulo de este martes 25 de noviembre de 'El Conquistador', Las Amazonas nominan por mayoría a Mila y Viridiana, la capitana, a Piña. Mila se molesta tras la nominación y asegura que su equipo no es tan unido como mencionan.

“Las máscaras ya se cayeron”, comentó y aseguró que ella ganaría el reality extremo.

Airy y Perfecto reconocen su amor en 'El Conquistador'
Airy y Perfecto reconocen su amor en 'El Conquistador'
Imagen TelevisaUnivision

Más sobre El Conquistador

Las Amazonas pierden a una integrante más, ¿los Centauros las alcanzarán en ‘El Conquistador’?
1 mins

Las Amazonas pierden a una integrante más, ¿los Centauros las alcanzarán en ‘El Conquistador’?

El Conquistador
¿Cuántas integrantes de las Amazonas quedan en ‘El Conquistador’?
1 mins

¿Cuántas integrantes de las Amazonas quedan en ‘El Conquistador’?

El Conquistador
Javi queda eliminado de ‘El Conquistador’ y rompe en llanto al abandonar el reality extremo
1 mins

Javi queda eliminado de ‘El Conquistador’ y rompe en llanto al abandonar el reality extremo

El Conquistador
Perfecto reta a Judoman a un duelo, ¿quién ganará? Velo en 'El Conquistador'
1 mins

Perfecto reta a Judoman a un duelo, ¿quién ganará? Velo en 'El Conquistador'

El Conquistador
¡Los Centauros aceptan la declaración de guerra de las Amazonas en ‘El Conquistador’!
1 mins

¡Los Centauros aceptan la declaración de guerra de las Amazonas en ‘El Conquistador’!

El Conquistador
Balvin se rinde en ‘El Conquistador’ y Valeria Marín termina decepcionada: ‘Pudiste dar mucho más’
2 mins

Balvin se rinde en ‘El Conquistador’ y Valeria Marín termina decepcionada: ‘Pudiste dar mucho más’

El Conquistador
Los Centauros son descalificados en reto por culpa de Judoman: 'La ira te jugó en contra'
2 mins

Los Centauros son descalificados en reto por culpa de Judoman: 'La ira te jugó en contra'

El Conquistador
Fede es eliminado de ‘El Conquistador’ y rompe en llanto al salir del reality extremo
1 mins

Fede es eliminado de ‘El Conquistador’ y rompe en llanto al salir del reality extremo

El Conquistador
King se rinde y provoca la desintegración de los Titanes en 'El Conquistador: Supervivencia Extrema'
1 mins

King se rinde y provoca la desintegración de los Titanes en 'El Conquistador: Supervivencia Extrema'

El Conquistador
Los Centauros traicionan a las Amazonas; Viridiana explota y amenaza: ‘Aquí huele a muerto’
1 mins

Los Centauros traicionan a las Amazonas; Viridiana explota y amenaza: ‘Aquí huele a muerto’

El Conquistador

¿Quién fue eliminado hoy de ‘El Conquistador’?

PUBLICIDAD

Piña, Mila y Perfecto se enfrentan en el Desafío Auto Ascención. Los tres lo dieron todo y quedaron empatados.

Valeria Marín les comenta que, como nadie ganó, es Viridiana la que debe tomar la decisión de quién debe salir del programa.

Milo, Perfecto y Piña fallan en el desafío del día
Milo, Perfecto y Piña fallan en el desafío del día
Imagen TelevisaUnivision

Tras meditarlo, Viri anuncia que es Piña la que debe abandonar ‘El Conquistador’: “Deja una huella. No representa su error en la competencia”.

Así, las Amazonas vuelven a perder un integrante más del equipo.

Sigue todo lo que sucede en ‘El Conquistador’ de lunes a viernes a las 8P/7C por UNIMÁS.

Relacionados:
El Conquistador

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Bajo un volcán
La noche eterna del Baby'O
Pacto de sangre
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX