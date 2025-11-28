Airy dice adiós a ‘El Conquistador’ y Perfecto se le declara: “¿Quieres ser mi novia?”

Video ¿Aún son un equipo? Viri intenta mantener a sus Amazonas unidas

Las Amazonas lo han dado todo en ‘El Conquistador’, pero llegó la hora de separarse y competir en individual tras la eliminación de este jueves en el reality extremo.

¿Qué pasó en la última asamblea de las Amazonas?

En el capítulo de este jueves de ‘El Conquistador’, las Amazonas se reunieron en la última asamblea pues, al ser eliminada una de ellas, el reality entra a la etapa de unificación ya que no cuentan con un estable número de integrantes y eso provoca que los que se queden se unan a los Centauros y ya el juego se vuelva individual.

Perfecto no se queda callado y culpa a Milo del fracaso de las Amazonas, mientras Spike termina recibiendo la inmunidad por parte de los Centauros.

Airy es la nominada por parte de la mayoría de votos, provocando también la furia de Perfecto. Valeria, sabiendo que ambos sostienen una relación, los cuestiona sobre su enfrentamiento, pues Perfecto también competirá en el Desafío de Eliminación.

“¿En este duelo se rompe la pareja?”, los cuestiona; ambos lo niegan.

Así, Airy, Perfecto y Coronita, nominada por Viridiana, son los tres que se enfrentaron en el Desafío Torre en Llamas, del que uno de ellos saldrá perdedor.

Perfecto y Airy se hicieron novios en 'El Conquistador' Imagen TelevisaUnivision

¿Quién fue eliminado de ‘El Conquistador’ este jueves 27 de noviembre?

Tras la dura batalla entre los tres integrantes de las Amazonas, Airy termina en último lugar y así quien debe abandonar el reality extremo.

“Cabeza fría siempre, no pienses en nada, concéntrate”, le dijo Airy a Perfecto, quien al ver que su pareja saldría del programa aprovechó para declararse y sellar su relación con un beso de amor.

Airy se despide de él regalándole su dije de la buena suerte para que gane ‘El Conquistador’.

Aunque así las Amazonas ya no forman parte de un equipo y deban unirse a los Centauros, Valeria Marín los sorprende con un cofre lleno de comida para que enfrenten con fuerza sus próximos desafíos.

Viridiana, quien deberá abandonar el reality, se despidió de todos pidiéndoles que siempre tengan lealtad entre sí.