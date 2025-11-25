Las Amazonas pierden a una integrante más, ¿los Centauros las alcanzarán en ‘El Conquistador’?

Video Enfermas y con espasmos: Amazonas sufren del estómago en medio de la noche

‘El Conquistador: Supervivencia Extrema’ entra en su recta final y poco a poco los dos equipos que conforman el programa, Amazonas y Centauros, cada vez pierden más integrantes.

Este lunes 24 de noviembre, las Amazonas perdieron a una de sus competidoras cuando Valería Marín las sorprendió al revelarles que Cindy se encuentra bien tras la infección que le afectó, pero que tiene que guardar días de reposo y, por ende, no podrá regresar al programa.

Julián Gil y Valeria Marín conducen 'El Conquistador' Imagen TelevisaUnivision

Todas quedan tristes por su salida, pero deciden unirse para enfrentar el reto de inmunidad del día: Prisioneros, donde terminaron ganando los Centauros ya que Piña, de las Amazonas, no pudo sumergirse como debía, causando la molestia de varias de sus compañeras, entre ellas Addy.

PUBLICIDAD

Al final del reto, los Centauros y las Amazonas empiezan una acalorada discusión ya que las Amazonas habían catalogado como comodín a Claudia y Valeria y Julián cuestionan a las Amazonas por esta decisión.

Tanto Addy como Claudia se enfrentan a palabras y cada una asegura que puede eliminar a la otra.

Los conductores piden a los Centauros nominar a alguien de las Amazonas y Judoman aprovecha la ‘sangre’ para marcar a Perfecto tras ganarle en el reto.

Aunque Judoman nominó a Perfecto, ambos terminaron abrazándose Imagen TelevisaUnivision

Los Centauros le dan inmunidad a Spike y en la Asamblea Valeria les pide a las Amazonas decirse las cosas de frente.