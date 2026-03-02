TV SHOWS
TV SHOWS
apostarias por mi
¿Apostarías por mí?

Tras enfrentamiento de Franco con Julián Gil, Breh hace petición al Anfitrión: “Sí díganle ‘ya estuvo’”

Breh no se quedó callada y tras las palabras de Julián Gil en ¿Apostarías por mí?, le hizo una inesperada petición al Anfitrión. ¿Qué dijo?

Valeria Contreras N.'s profile picture
Por:Valeria Contreras N.
Video ¿Lección aprendida? Breh pide que el anfitrión les levante el castigo de lavar los baños

A horas de que Julián Gil enfrentó a Franco en la villa de ¿Apostarías por mí?, Breh sorprendió al hacerle una inesperada petición al Anfitrión.

Y es que aprovechó que se encontraba limpiando los baños junto a su pareja, para sincerarse y hacer una fuerte revelación sobre lo que ha vivido.

Breh hace petición al Anfitrión tras enfrentamiento de Franco con Julián Gil: esto pasó

Breh y Franco comenzaron a limpiar los baños en la villa, cuando de repente, ella no aguantó más e hizo una revelación sobre el Anfitrión.

“Anfi, ¿en qué te basas para contestarnos? Pregunta seria… A veces nos contesta y a veces no, ¿crees que sea por sus ganas?”, dijo.

A los pocos minutos, Breh rompió el silencio y en tono de broma, aseguró que parecía que ella sólo había entrado para “aprender a limpiar baños”.

En ese momento, la pareja de Franco decidió pedir ayuda al público para que intercedieran por ellos y les levantaran el castigo.

No sé ustedes, pero al parecer yo vine a aprender a limpiar baños. Oigan si ustedes pueden mandarle mensaje al Anfi, si ustedes tienen ese poder allá afuera de mandarle mensaje al Anfi, díganle que ya no sea mala onda, que ya nos levante el castigo o por lo menos a mí, no es cierto”, comentó.

Breh señaló qué le podrían decir al Anfitrión e, incluso, hizo una promesa sobre su comportamiento en ¿Apostarías por mí?

Sí díganle ‘ya estuvo, ya aprendieron, ya estuvieron castigados ya’, ya lo vamos a hacer mejor a la próxima, se los prometo. A parte soy de las personas que más a limpiado los baños sin estar castigada, aunque al juzgar por nuestro reto de afuera, no sé qué prefiero más si seguir despierta quemando velas o estar aquí lavando baños”, sentenció.

No te pierdas ¿Apostarías por Mí? de lunes a viernes a las 8P/ 7C / 5PAC por Univision, UNIMÁS y ViX USA; los domingos en ese mismo horario por ViX USA y Univision. ¡Checa todos los contenidos en el sitio oficial del reality!

'¿Apostarías por Mí?' está basado en un formato de Abot Hameiri Communication distribuido por Dori Media International. Producido por Fremantle para TelevisaUnivision.

¿Apostarías por mí?

