¿Apostarías por mí? Julián Gil no se arrepiente de discusión con Franco; en vivo, revela lo que hizo otra vez a sus espaldas Julián Gil fue tajante tras su discusión con Franco en ¿Apostarías por mí? y frente a Alan Tacher, aseguró que no se arrepiente, lanzándose una vez más contra la pareja de Breh



Video Julián Gil acepta que se altero pero no se arrepiente de poner en su lugar a Franco

“Tengo un último mensaje antes de irme, así que le voy a pedir al Anfi que me ruede un video que le pedí que me lo pusieran… Te quiero dar un consejo, porque esto es para ti, se nota que tienes un tema de soberbia muy fuerte, una de las virtudes más lindas que puede tener un ser humano es la humildad y es algo que tú no tienes”, indicó.

El actor siguió hablando en contra de Franco, a quien le hizo una inesperada apuesta.

“¿Qué dije? Que eras un pend*jo, pues gracias a este show lo sostengo y te lo digo en la cara… Voy a seguir sosteniendo lo que eres, para que veas que te faltan, voy a hacer una apuesta, te apuesto los 190 mil dólares a que tú no ganas. Lamentablemente tenía que terminar así, pero tenía que decirle a la cara lo que pienso”, precisó.

Julián Gil no se arrepiente de enfrentamiento con Franco: esto dijo en vivo

Tras el enfrentamiento, Julián Gil reveló a Alan Tacher en vivo que no se arrepentía de lo que había pasado y arremetió otra vez contra Franco.

“Es lamentable, ahí hay un tema de narcisismo, soberbia, yo venía con la mejor intención, yo hubiese querido cuando empecé mi carrera que alguien me dijera las cosas que yo le dije… Sí tengo que admitir que me alteré un poquito, porque desde que yo llegué, él no se atrevió a mirarme a la cara”, comentó.

El actor aseguró que Franco no le dio réplica pese a que él le dio la oportunidad, pero que cuando él y Valeria Marín abandonaron la villa, otra vez habló de él a sus espaldas.

“Yo trataba de buscarles la mirada, yo pude haber dicho eso de otra manera, como era mi intención, pero es inevitable que eso le afecte a uno y él demostró al irme, porque tuvo la oportunidad de refutarme lo que fuera, qué hizo, una vez que me fui empezó a hablar y a tratar de justificarse”, afirmó.

Julián Gil señaló que también le molestó que Franco minimizó la carrera de Valeria Marín y que pudo acabar el problema, pidiendo una simple disculpa.

“¿Cómo te vas a atrever a decir que eso lo dije porque yo quiero frenar su carrera? Eso fue después de lo que yo dije ahí, él pudo decir ‘admito que me equivoqué… aquí delante de todos les pido disculpas’. En mi país le dicen ‘la media’, abre la boca y mete la pata”, sentenció.

