TV SHOWS
TV SHOWS
apostarias por mi
¿Apostarías por mí?

'El Malito' hace impactante apuesta por Laysha en '¿Apostarías Por Mí?'; esta fue la enorme cantidad de dinero en juego

En esta tercer semana del reality una de las parejas decidió apostarlo casi todo y este fue el resultado.

Ana Belén Ortiz's profile picture
Por:Ana Belén Ortiz
add
Síguenos en Google
Video ¡Nadie nos obligó! Marce y Alejandra sueltan los NERVIOS de entrar a su primer reality

Esta noche durante el show en vivo de ‘¿Apostarías por Mí?’ se revelaron las apuestas que hicieron los hombres por sus esposas en el desafío de 'Bicicletas en el cielo', y una de las parejas impactó por poner tan alta suma en juego.

Se trató de 'El Malito', quien apostó 18 mil 471 dólares por su pareja Laysha, demostrando que confía plenamente en su capacidad física y mental para lograr superar este desafío.

PUBLICIDAD

Más sobre ¿Apostarías por mí?

Alan Tacher y Alejandra Espinoza anuncian sorpresivo giro en el Cara a Cara de ¿Apostarías por Mí?
1 mins

Alan Tacher y Alejandra Espinoza anuncian sorpresivo giro en el Cara a Cara de ¿Apostarías por Mí?

¿Apostarías por Mí?
Nuja abre su corazón y revela lo duro que fue ser criticada por su relación con Adrián Di Monte: ‘Eso nos unió más’
3 mins

Nuja abre su corazón y revela lo duro que fue ser criticada por su relación con Adrián Di Monte: ‘Eso nos unió más’

¿Apostarías por Mí?
Laysha pide a 'El Anfitrión' salir de La Villa de '¿Apostarías por mí?': esta es la razón
1 mins

Laysha pide a 'El Anfitrión' salir de La Villa de '¿Apostarías por mí?': esta es la razón

¿Apostarías por Mí?
¿De qué trata el desafío de mujeres 'Bicicletas en el cielo’ de hoy 4 de febrero en '¿Apostarías Por Mí?'
2 mins

¿De qué trata el desafío de mujeres 'Bicicletas en el cielo’ de hoy 4 de febrero en '¿Apostarías Por Mí?'

¿Apostarías por Mí?
Brenda y Rubí confiesan qué les avergüenza hacer con Mario y René: "Las mamás son santas"
2 mins

Brenda y Rubí confiesan qué les avergüenza hacer con Mario y René: "Las mamás son santas"

¿Apostarías por Mí?
Brenda Bezares se indigna por comentario de Zerboni y, llorando, pone en evidencia al actor: “Hizo berrinche”
2 mins

Brenda Bezares se indigna por comentario de Zerboni y, llorando, pone en evidencia al actor: “Hizo berrinche”

¿Apostarías por Mí?
¿Demasiado incómodo? Mario, Brenda, Rubí y René se quejan de las muestras de cariño entre Adrián y Nuja
2 mins

¿Demasiado incómodo? Mario, Brenda, Rubí y René se quejan de las muestras de cariño entre Adrián y Nuja

¿Apostarías por Mí?
Mario Bezares ve venir la nominación y le cuenta su estrategia a René en ‘¿Apostarías Por Mí?’
2 mins

Mario Bezares ve venir la nominación y le cuenta su estrategia a René en ‘¿Apostarías Por Mí?’

¿Apostarías por Mí?
René y Rubí tienen su tercera cena consecutiva en la Suite Diamante, ¿a quiénes invitaron?
2 mins

René y Rubí tienen su tercera cena consecutiva en la Suite Diamante, ¿a quiénes invitaron?

¿Apostarías por Mí?
¡De la emoción! Mario Bezares protagoniza aparatosa caída tras enterarse que ganó apuesta
2 mins

¡De la emoción! Mario Bezares protagoniza aparatosa caída tras enterarse que ganó apuesta

¿Apostarías por Mí?

'El Malito' hace la apuesta más impactante de la tercer semana de '¿Apostarías por Mí?'

¿Apostarías por Mí?
¿Apostarías por Mí?


En esta segunda apuesta de la tercera semana de '¿Apostarías por Mí?' los hombres soltaron el dinero e hicieron de las apuestas más altas en todo lo que va del reality. Sin embargo, el que dio la nota fue nuevamente El Malito, quien decidió apostar por su novia Laysha la enorme cantidad de 18 mil 471 dólares.

Ya van dos veces que ella hace la apuesta más grande por mí y si no ¡vendo la casa!
El Malito


Fueron las palabras con las que apostó El Malito por Laysha en el desafío 'Bicicletas en el cielo', ¿ganarán la apuesta?

'¿Apostarías por Mí?' está basado en un formato de Abot Hameiri Communication distribuido por Dori Media International. Producido por Fremantle para TelevisaUnivision.

Sigue disfrutando ‘¿Apostarías por mí?’ en sus diferentes canales de lunes a viernes 8P/ 7C / 5PAC por UNIMÁS y ViX USA; 7:00 pm VIX México. Los domingos en este mismo horario por ViX USA y Univision; y a las 9:00 pm por Las Estrellas.

Relacionados:
¿Apostarías por mí?

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
El Mochaorejas
Gratis
Tráiler: Mochaorejas
El hilo rojo
Tormento
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX