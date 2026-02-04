¿Apostarías por mí? 'El Malito' hace impactante apuesta por Laysha en '¿Apostarías Por Mí?'; esta fue la enorme cantidad de dinero en juego En esta tercer semana del reality una de las parejas decidió apostarlo casi todo y este fue el resultado.

Esta noche durante el show en vivo de ‘¿Apostarías por Mí?’ se revelaron las apuestas que hicieron los hombres por sus esposas en el desafío de 'Bicicletas en el cielo', y una de las parejas impactó por poner tan alta suma en juego.

Se trató de 'El Malito', quien apostó 18 mil 471 dólares por su pareja Laysha, demostrando que confía plenamente en su capacidad física y mental para lograr superar este desafío.

'El Malito' hace la apuesta más impactante de la tercer semana de '¿Apostarías por Mí?'

En esta segunda apuesta de la tercera semana de '¿Apostarías por Mí?' los hombres soltaron el dinero e hicieron de las apuestas más altas en todo lo que va del reality. Sin embargo, el que dio la nota fue nuevamente El Malito, quien decidió apostar por su novia Laysha la enorme cantidad de 18 mil 471 dólares.

Ya van dos veces que ella hace la apuesta más grande por mí y si no ¡vendo la casa! El Malito



Fueron las palabras con las que apostó El Malito por Laysha en el desafío 'Bicicletas en el cielo', ¿ganarán la apuesta?

'¿Apostarías por Mí?' está basado en un formato de Abot Hameiri Communication distribuido por Dori Media International. Producido por Fremantle para TelevisaUnivision.