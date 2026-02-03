TV SHOWS
apostarias por mi
¿Apostarías por mí?

Tiby y Medina ganan bono de 3 mil dólares en ¿Apostarías por mí?

La pareja que hizo el mejor tiempo en el desafío ‘Las Torres’ en ¿Apostarías por mí? fue Tiby y Medina, quienes sumaron 3 mil dólares a su bolsa semanal este 3 de febrero

Liliana Carmona's profile picture
Por:Liliana Carmona
Video ¡Temen a las sanciones! Medina, Malito y David analizan los ERRORES que costaron dinero

Tras el desafío 'Las Torres' en ¿Apostarías por mí?, la pareja que hizo el menor tiempo fue el ganador de un bono de 3 mil dólares, mejorando así su posición en el ranking semanal.

Tiby y Medina ganan un bono de 3 mil dólares en ¿Apostarías por mí?

Tras dar a conocer que todas las parejas ganaron el desafío de este 3 de febrero, llegó el momento de saber quién lo hizo en menor tiempo.

Durante su enlace en la Villa, Alan Tacher y Alejandra Espinoza revelaron que Adrián, Medina y Beta tenían los 3 primeros lugares del desafío, pero solo uno de ellos se llevó el bono a su bolsa semanal.

Medina concluyó el desafío en 2 minutos y 25 segundos, por lo que ganó el bono de 3 mil dólares, colocándose así en la cima del ranking semanal.

Tiby y Medina están en el primer lugar de la bolsa semanal tras ganar un bono en ¿Apostarías por mí?
Tiby y Medina están en el primer lugar de la bolsa semanal tras ganar un bono en ¿Apostarías por mí?
Imagen TelevisaUnivision
Así quedó el ranking tras la primera apuesta de la semana en ¿Apostarías por mí?
Así quedó el ranking tras la primera apuesta de la semana en ¿Apostarías por mí?
Imagen TelevisaUnivision
Video ¡Competencia pareja! Medina y Adrián nos regalan un desafío de NERVIOS bastante reñido


No te pierdas ¿Apostarías por mí? de lunes a viernes va a las 8p/7c/5 pac por Unimás y ViX, mientras que los domingos va a ese mismo horario por ViX USA y Univision. En México, lo puedes ver a las 7:00 pm por ViX de lunes a viernes, mientras que el show del domingo comienza a las 9:00 pm. Conoce todos los detalles del reality show y accede a contenido exclusivo en el sitio oficial.

'¿Apostarías por Mí?' está basado en un formato de Abot Hameiri Communication distribuido por Dori Media International. Producido por Fremantle para TelevisaUnivision.

¿Apostarías por mí?

