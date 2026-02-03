¿Apostarías por mí? Tiby y Medina ganan bono de 3 mil dólares en ¿Apostarías por mí? La pareja que hizo el mejor tiempo en el desafío ‘Las Torres’ en ¿Apostarías por mí? fue Tiby y Medina, quienes sumaron 3 mil dólares a su bolsa semanal este 3 de febrero

Tras el desafío 'Las Torres' en ¿Apostarías por mí?, la pareja que hizo el menor tiempo fue el ganador de un bono de 3 mil dólares, mejorando así su posición en el ranking semanal.

Tiby y Medina ganan un bono de 3 mil dólares en ¿Apostarías por mí?

Tras dar a conocer que todas las parejas ganaron el desafío de este 3 de febrero, llegó el momento de saber quién lo hizo en menor tiempo.

Durante su enlace en la Villa, Alan Tacher y Alejandra Espinoza revelaron que Adrián, Medina y Beta tenían los 3 primeros lugares del desafío, pero solo uno de ellos se llevó el bono a su bolsa semanal.

Medina concluyó el desafío en 2 minutos y 25 segundos, por lo que ganó el bono de 3 mil dólares, colocándose así en la cima del ranking semanal.

Tiby y Medina están en el primer lugar de la bolsa semanal tras ganar un bono en ¿Apostarías por mí? Imagen TelevisaUnivision

Así quedó el ranking tras la primera apuesta de la semana en ¿Apostarías por mí? Imagen TelevisaUnivision

