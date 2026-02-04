¿Apostarías por mí? ¿De qué trata el desafío de mujeres 'Bicicletas en el cielo’ de hoy 4 de febrero en '¿Apostarías Por Mí?' Te contamos todo sobre el desafío de mujeres de este miércoles 4 de febrero en el que ellas tuvieron que dar todo su esfuerzo.

Un nuevo desafío puso a prueba a las 10 parejas que aún quedan en la villa de ‘¿Apostarías por Mí?’ , en esta ocasión serán los hombres quienes apuesten por el buen rendimiento de sus mujeres en el desafío que lleva por nombre ‘Bicicletas en el cielo’.

Las mujeres serán quienes den todo su esfuerzo, paciencia y perseverancia en este nuevo desafío que pone a prueba no sólo su condición física, sino también qué tanto saben acerca de sus parejas y de su relación.

Mujeres de ‘¿Apostarías por Mí?’ tendrán que superar el desafío ‘Bicicletas en el cielo’’

En este desafío las esposas deberán pedalear lo más fuerte y rápido que puedan unas bicicletas, las cuales estarán sujetas de un arnés, y entre más rápido pedaleen, más pronto subirán a las preguntas que estarán colgadas en otros arneses.

Cada que lleguen a una pregunta deberán elegir la respuesta que consideren correctas, en total serán cuatro preguntas, si contestan bien por lo menos dos y hacen el reto en menos de 7 minutos, ganarán el desafío y sus apuestas.

Descubre todo lo que pasó en este desafío de mujeres en el que las dos parejas con menos dinero, tendrán que irse a duelo de nominación y se revelará qué pareja es la segunda nominada.

'¿Apostarías por Mí?' está basado en un formato de Abot Hameiri Communication distribuido por Dori Media International. Producido por Fremantle para TelevisaUnivision.