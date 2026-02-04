TV SHOWS
apostarias por mi
¿Apostarías por mí?

Mario Bezares ve venir la nominación y le cuenta su estrategia a René en ‘¿Apostarías Por Mí?’

La tensión crece para el comediante dentro del reality y comparte con René Strickler su estrategia.

Por:Ana Belén Ortiz
Video Zerboni se queda a nada de quitarle el triunfo a Beta en el desafío de hombres

Aunque salió victorioso en el desafío del martes 3 de febrero, Mario Bezares no logra relajarse. El comediante confesó que siente cada vez más cercana su primera nominación junto a Brenda, lo que lo ha llevado a replantear su estrategia y considerar movimientos clave para evitar quedar en riesgo dentro del juego.

Durante la cena en la Suite Diamante, Mario y René platicaron ampliamente sobre lo que puede pasar mañana en el nuevo desafío y apuestas, que lo podrían colocar junto con Brenda, como la segunda pareja nominada de esta semana en ‘¿Apostarías por Mí?’.

Mario Bezares teme quedar nominado e invita a hacer jaque a René en ‘¿Apostarías por Mí?’

¿Apostarías por Mí?


Mario compartió con René Strickler la estrategia que tiene en mente para esta siguiente semana, pues teme que él y su esposa Brenda queden en el cuadro de nominados.

En el tablero de ajedrez, si ustedes lo saben, hay peones, alfiles, caballos, torres, y está la reina y el rey. Entonces ahorita estamos tratando de pelear una torre y un alfil. Como le dije a Adrián ayer, tenemos que hacer un jaque, no mate, un jaque, para sacrificar a la reina y salvar al rey. Porque el rey se va a mover con una reina. Osea haces un jaque con perspectiva que le partas la m… a la reina
Mario Bezares


Y eso no fue todo, ya que también habló sobre la posibilidad de nominar a Laysha y El Malito, sin embargo, considera que eso les podría dar más fuerza.

Hoy hable con Zerboni, porque pensó que yo ya me había alejado… le digo si metemos a Laysha y El Malito, no es conveniente porque los vamos a hacer más fuertes
Mario Bezares


Aunque tiene clara su estrategia, Mario Bezares no descarta la posibilidad de quedar nominado con su esposa Brenda e incluso terminar eliminados.

Mañana vamos a ver quién se va, igual y nos vamos nosotros, ya hay dos opciones, pero si nos vamos nosotros, metemos a ellos… vamos a ver de qué cuero salen más correas, igual y nosotros nos vamos
Mario Bezares


A pesar de que apenas van tres semanas del reality, Mario también ya piensa en llegar a la final.

Yo le digo a mi mujer, esto es una guerra, es un juego y agarramos nuestras piezas de ajedrez para llegar al final
Mario Bezares


'¿Apostarías por Mí?' está basado en un formato de Abot Hameiri Communication distribuido por Dori Media International. Producido por Fremantle para TelevisaUnivision.

Sigue disfrutando ‘¿Apostarías por mí?’ en sus diferentes canales de lunes a viernes 8P/ 7C / 5PAC por UNIMÁS y ViX USA; 7:00 pm VIX México. Los domingos en este mismo horario por ViX USA y Univision; y a las 9:00 pm por Las Estrellas.

