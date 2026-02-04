Nuja abre su corazón y revela lo duro que fue ser criticada por su relación con Adrián Di Monte: ‘Eso nos unió más’
La joven esposa de Adrián Di Monte habló de las fuertes críticas que recibió por tener una relación amorosa con el reconocido actor.
Nuja, la esposa del actor Adrián De Monte, se abrió como nunca en una plática con Breh en la villa de ‘¿Apostarías por Mí?’ pues habló como nunca de las diversas críticas que recibió por tener una relación amorosa con Adrián.
Nuja revela lo que sintió tras las críticas por su relación con Adrián Di Monte
Fue durante un rato de relax dentro de la villa, que Nuja habló con Breh, de lo que sintió por las duras críticas que recibió por comenzar una relación con Adrián Di Monte, quien venía de un pasado amoroso controversial.
No estás en ese mundo, no estás vinculada, y de la noche a la mañana, pero a parte bajo mentiras, de gente que ni siquiera te conoce, que nunca has visto en tu vida. Eso es lo más fuerte y lo más delicado, que hagas acusaciones y afirmes con lo único que tienes que es tu palabra, cosas que no y que te ataquen por eso. Por eso aquí aprendí muchísimoNuja Amar
Nuja le reveló a Breh que nunca se ha metido a indagar en el pasado de ninguna persona, pues se trata de un tema de educación.
Yo no me meto con el pasado de nadie porque conmigo se metieron y a mí eso se me hace súper bajo y súper sucio. Ejemplo, yo tenía una mejor amiga y le dejé de hablar con ella, pero claramente, si compartimos tantos años, 24/7 y ella me sabía cosas y yo le sabía cosas… yo creo que eso es madurez, porque desde chica soy así, han pasado años y jamás he dicho sus intimidadesNuja
Asimismo, aseguró que durante este duro periodo junto a su actual esposo Adrián Di Monte, pasaron pensamientos muy duros que compartió con él y que lo movió al grado de llevarlo al llanto.
Pasaron pensamientos muy fuertes que se los expuse a Adri, se shockeaba, y verlo llorar conmigo y apapacharme… es que es eso, es parte de ser pareja y eso nos unió másNuja
Finalmente, Nuja aseguró, que a pesar de lo duro que fue pasar por las críticas del público e incluso de gente que creía sus amigos, ella nunca tomó el papel de víctima.
Yo nunca me victimicé, porque me ca… las víctimas, tengo una forma de ser gracias a mis papás, que nos han educado a mi hermana y a mí, de no te pongas a llorar, párate y ch…, o no sufras, que no te pueda, esto o lo otroNuja
