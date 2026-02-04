TV SHOWS
TV SHOWS
apostarias por mi
¿Apostarías por mí?

Nuja abre su corazón y revela lo duro que fue ser criticada por su relación con Adrián Di Monte: ‘Eso nos unió más’

La joven esposa de Adrián Di Monte habló de las fuertes críticas que recibió por tener una relación amorosa con el reconocido actor.

Ana Belén Ortiz's profile picture
Por:Ana Belén Ortiz
add
Síguenos en Google
Video Adrián y Nuja revelan si aprovecharon La Bodega para pasar una noche romántica

Nuja, la esposa del actor Adrián De Monte, se abrió como nunca en una plática con Breh en la villa de ‘¿Apostarías por Mí?’ pues habló como nunca de las diversas críticas que recibió por tener una relación amorosa con Adrián.

Nuja revela lo que sintió tras las críticas por su relación con Adrián Di Monte

¿Apostarías por Mí?
¿Apostarías por Mí?


Fue durante un rato de relax dentro de la villa, que Nuja habló con Breh, de lo que sintió por las duras críticas que recibió por comenzar una relación con Adrián Di Monte, quien venía de un pasado amoroso controversial.

No estás en ese mundo, no estás vinculada, y de la noche a la mañana, pero a parte bajo mentiras, de gente que ni siquiera te conoce, que nunca has visto en tu vida. Eso es lo más fuerte y lo más delicado, que hagas acusaciones y afirmes con lo único que tienes que es tu palabra, cosas que no y que te ataquen por eso. Por eso aquí aprendí muchísimo
Nuja Amar

Más sobre ¿Apostarías por mí?

Laysha pide a 'El Anfitrión' salir de La Villa de '¿Apostarías por mí?': esta es la razón
1 mins

Laysha pide a 'El Anfitrión' salir de La Villa de '¿Apostarías por mí?': esta es la razón

¿Apostarías por Mí?
¿De qué trata el desafío de mujeres 'Bicicletas en el cielo’ de hoy 4 de febrero en '¿Apostarías Por Mí?'
2 mins

¿De qué trata el desafío de mujeres 'Bicicletas en el cielo’ de hoy 4 de febrero en '¿Apostarías Por Mí?'

¿Apostarías por Mí?
Brenda y Rubí confiesan qué les avergüenza hacer con Mario y René: "Las mamás son santas"
2 mins

Brenda y Rubí confiesan qué les avergüenza hacer con Mario y René: "Las mamás son santas"

¿Apostarías por Mí?
Brenda Bezares se indigna por comentario de Zerboni y, llorando, pone en evidencia al actor: “Hizo berrinche”
2 mins

Brenda Bezares se indigna por comentario de Zerboni y, llorando, pone en evidencia al actor: “Hizo berrinche”

¿Apostarías por Mí?
¿Demasiado incómodo? Mario, Brenda, Rubí y René se quejan de las muestras de cariño entre Adrián y Nuja
2 mins

¿Demasiado incómodo? Mario, Brenda, Rubí y René se quejan de las muestras de cariño entre Adrián y Nuja

¿Apostarías por Mí?
Mario Bezares ve venir la nominación y le cuenta su estrategia a René en ‘¿Apostarías Por Mí?’
2 mins

Mario Bezares ve venir la nominación y le cuenta su estrategia a René en ‘¿Apostarías Por Mí?’

¿Apostarías por Mí?
René y Rubí tienen su tercera cena consecutiva en la Suite Diamante, ¿a quiénes invitaron?
2 mins

René y Rubí tienen su tercera cena consecutiva en la Suite Diamante, ¿a quiénes invitaron?

¿Apostarías por Mí?
¡De la emoción! Mario Bezares protagoniza aparatosa caída tras enterarse que ganó apuesta
2 mins

¡De la emoción! Mario Bezares protagoniza aparatosa caída tras enterarse que ganó apuesta

¿Apostarías por Mí?
Tiby y Medina ganan bono de 3 mil dólares en ¿Apostarías por mí?
1 mins

Tiby y Medina ganan bono de 3 mil dólares en ¿Apostarías por mí?

¿Apostarías por Mí?
Así se vivió el desafío ¿Apostarías por mí?; ¿quiénes sumaron dinero a su bolsa semanal?
2 mins

Así se vivió el desafío ¿Apostarías por mí?; ¿quiénes sumaron dinero a su bolsa semanal?

¿Apostarías por Mí?


Nuja le reveló a Breh que nunca se ha metido a indagar en el pasado de ninguna persona, pues se trata de un tema de educación.

Yo no me meto con el pasado de nadie porque conmigo se metieron y a mí eso se me hace súper bajo y súper sucio. Ejemplo, yo tenía una mejor amiga y le dejé de hablar con ella, pero claramente, si compartimos tantos años, 24/7 y ella me sabía cosas y yo le sabía cosas… yo creo que eso es madurez, porque desde chica soy así, han pasado años y jamás he dicho sus intimidades
Nuja


¿Demasiado incómodo? Mario, Brenda, Rubí y René se quejan de las muestras de cariño entre Adrián y Nuja.

PUBLICIDAD

Asimismo, aseguró que durante este duro periodo junto a su actual esposo Adrián Di Monte, pasaron pensamientos muy duros que compartió con él y que lo movió al grado de llevarlo al llanto.

Pasaron pensamientos muy fuertes que se los expuse a Adri, se shockeaba, y verlo llorar conmigo y apapacharme… es que es eso, es parte de ser pareja y eso nos unió más
Nuja
Video Nuja revela lo duro que fue ser criticada y señalada por enamorarse de Adrián di Monte


Finalmente, Nuja aseguró, que a pesar de lo duro que fue pasar por las críticas del público e incluso de gente que creía sus amigos, ella nunca tomó el papel de víctima.

Yo nunca me victimicé, porque me ca… las víctimas, tengo una forma de ser gracias a mis papás, que nos han educado a mi hermana y a mí, de no te pongas a llorar, párate y ch…, o no sufras, que no te pueda, esto o lo otro
Nuja


'¿Apostarías por Mí?' está basado en un formato de Abot Hameiri Communication distribuido por Dori Media International. Producido por Fremantle para TelevisaUnivision.

Sigue disfrutando ‘¿Apostarías por mí?’ en sus diferentes canales de lunes a viernes 8P/ 7C / 5PAC por UNIMÁS y ViX USA; 7:00 pm VIX México. Los domingos en este mismo horario por ViX USA y Univision; y a las 9:00 pm por Las Estrellas.

Relacionados:
¿Apostarías por mí?

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
El Mochaorejas
Gratis
Tráiler: Mochaorejas
El hilo rojo
Tormento
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX